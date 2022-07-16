Американская диджейка призвала вооружить Украину и сожгла портрет путина на видео

Диджейка Ana B во время сета продемонстрировала аудитории свою позицию. Она назвала Россию страной-террористом и сожгла портрет путина.

Американская музыкант Ana B поддержала Украину во время одного из своих диджей-сетов. Соответствующее видео было опубликовано на платформе HÖR Berlin.

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Диджейка поддержала Украину

Ana B (настоящее имя – Анастасия Бобровская) во время игры была одета в белую майку с надписью Arm Ukraine Now, призывая помочь Украине с оружием. Впоследствии она поднесла к экрану телефон, где было написано russia is terrorist state (россия страна-террорист).

Уже в конце диджей-сета девушка взяла портер путина и сожгла его под звуки перехватов разговоров русских солдат.

Диджей-сет Ana B: смотрите видео онлайн

Мировые звезды поддерживают Украину – последнее

Британская группа Coldplay пригласила на сцену детей из Украины, исполнивших песню Something Just Like This.

Культовая группа Scorpions подняла украинский флаг на концерте в Израиле.

Måneskin на концерте в Риме исполнили песню Gasoline, а солист группы Дамиано Давид со сцены снова послал путина и всех тех, кто не согласен с этой позицией.

, платформа HÖR Berlin поддерживает Украину на фоне полномасштабного вторжения россиян. Площадка призывает донатить на гуманитарные нужды и дает возможность выступать украинским артистам.