Звезды на "Олимпийском": образы украинских артистов на концерте ко Дню Независимости
Источник:24 канал
24 августа на НСК "Олимпийском" состоялся концерт "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны". На нем выступили более 30 украинских артистов. Звезды поразили не только потрясающим исполнением песен, но и эффектными образами, которые подготовили специально для праздничного шоу.
Редакция Showbiz 24 собрала самые яркие аутфиты исполнителей, которые на главной сцене страны спели знаковые хиты.
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Образы артистов на "Олимпийском"
Тина Кароль
Украинская попдива на сцену "Олимпийского" вышла в черном комбинезоне, поверх которого надела роскошный топ со светодиодами от французского дизайнера Clara Daguin.
Тина Кароль на "Олимпийском" / Фото из инстаграма фан-клуба Тины Кароль
Оля Полякова
Эпатажная исполнительница ошеломила неординарным образом. Оля Полякова появилась перед фанатами в легком платье от Андре Тана, напоминавшем птицу. Головной убор гармонично соединился с нарядом и удачно довершил сценический look артистки.
Оля Полякова на "Олимпийском" / Фото из инстаграма Оли Поляковой
Солистка Go_A
Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко повторила образ, в котором представляла Украину на Евровидении-2021 в Роттердаме.
Екатерина Павленко на "Олимпийском" / Фото из инстаграма певицы
Руслана
Победительница Евровидения-2004 также повторила исторический образ. Она завела публику "Дикими танцами" так же как и 17 лет назад.
Руслана на "Олимпийском" / Фото из инстаграма Русланы
Наталья Могилевская
Исполнительница выходила на сцену "Олимпийского" в сине-белом платье, в котором 22 августа выступала на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины".
Святослав Вакарчук
Лидер группы "Океан Эльзы" спел для зрителей в белой рубашке с голубой вышивкой и черных классических брюках.
Святослав Вакарчук на "Олимпийском" / Фото из инстаграма Вакарчука
Дзизьо
Дзидзьо ошеломил публику безупречным вокалом. Его песню гармонично дополнил образ. Артист предстал перед зрителями в черном смокинге, белой рубашке и с большим черной бабочкой на шее и ярким украшением на груди.
Дзидзьо на "Олимпийском" / Скриншот с видео
Виктор Павлик
Народный любимец очаровал публику романтическим образом. Он вышел на сцену в черном смокинге, белой рубашке и с бабочкой черного цвета.
Виктор Павлик на "Олимпийском" / Скриншот с видео
Сергей Бабкин
Певец исполнил трогательные композиции в легком костюме с цветным принтом. Внимание привлекло то, что Сергей выступал босиком.
Сергей Бабкин на "Олимпийском" / Скриншот с видео