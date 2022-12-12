Бейби-бум-2022: звездные потомки, о рождении которых говорил весь мир

2022 год был богат пополнением в знаменитых семьях. Среди самых ожидаемых – Кайли Дженнер, Рози Гантингтон-Уайтли, Рианна. Кто еще из звезд познакомил мир с новыми членами семей – узнайте в материале 24 канала.

Не все знаменитости сразу же показали своих наследников. Но некоторые известные мамочки уже познакомили поклонников с малышами. Далее смотрите, какие мировые модели, артистки и другие звезды стали мамами.

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Эшли Грэм

мальчики-близнецы7 января

Звезда и ее любимый фотограф Джастин Эрвин стали родителями двух мальчиков – Романа и Малахия. Через месяц опубликовала первое фото близнецов. На фото она позировала на кровати в тонком молочном кардигане. Одного малыша Эшли кормила грудью, а другого держала на руках.

Мои мальчики были лучшими учителями и величайшим напоминанием о том, что я могу делать тяжелые вещи. Это было нелегко, но оно того стоит. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей. Не могу дождаться, чтобы вскоре поделиться с вами деталями моих родов и послеродовой поездки,

– говорила Эшли Грэм.



Эшли Грэм с детьми / Фото из инстаграмма модели

Приянка Чопра

Обладательница титула "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра и певец Ник Джонас стали родителями. Индийской модели и ее любимому родила ребенка суррогатная мать. 39-летняя мамочка не рассекретила пола и имени ребенка, не сообщила, когда именно она родилась. Зато попросила поклонников уважать ее приватность.

Рози Гантингтон-Уайтли

Приянка Чопра и Ник Джонас являются не первой знаменитой парой, ребенка которой родила суррогатная мать. Кто из звезд решился на такой шаг – узнайте здесь девочка2 февраля

В этом году было и пополнение в семье супермодели Рози Гантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стейтема. Звезда родила дочь, которую назвали Изабеллой Джеймс Стейтем.

Кайли Дженнер

мальчик2 февраля

В этом году блоггерка и бизнесвумен Кайли Дженнер во второй раз стала мамочкой. Она родила сына от рэпера Тревиса Скотта. Звезда долго скрывала сына от публики, показала его почти через год после родов.



Кайли Дженнер с сыном / Фото с инстаграмма бизнесвумен

Дженнифер Лоуренс

мальчикточная дата неизвестна, апрель 2022 года

Американская актриса держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Только в сентябре она дала интервью изданию Vogue, в котором рассказала о материнстве. Актриса призналась, что у нее и Кука Марони родился сын. Его назвали именем Сай, в честь известного художника Сая Твомбли, которого очень любит любимый Дженнифер.

К утру после родов я почувствовала, что вся моя жизнь началась сначала. Мол, сейчас первый день моей жизни. Я просто была так влюблена. Я влюбилась во всех детей повсюду. Новорожденные просто великолепны. Это розовые, опухшие, хрупкие малыши. Теперь я люблю всех детей,

– поделилась Дженнифер Лоуренс.

Кэтрин Шварценеггер

девочка21 мая

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера – Кэтрин родила дочь от Криса Пратта. Девочку назвали Элоиза Кристина.



Дочь Кэтрин Шварценеггер / Фото из инстаграмма писательницы

Рианна

мальчик13 мая

Барбадосская певица Рианна в этом году впервые стала мамой. Весной она родила сына от известного рэпера A$AP Rocky. Об отцовстве звездной пары мировые СМИ начали писать через неделю после родов. До рождения малыша знаменитая мамочка часто выходила в свет в экстравагантных нарядах, уверенно обнажая свой живот. Пока Рианна до сих пор не показала ни одного фото первенца.

Даниэла Пик

девочка2 июля

Жена голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино родила девочку. Это второй общий ребенок супругов. Квентин и Даниэла являются одной из звездных пар, которые сохраняют приватность, поэтому до сих пор не опубликовали в сети ни одно фото крохи.

Адриана Лима

мальчик29 августа

Бывшая "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима в третий раз стала мамой. У модели и ее бойфренда Андре Леммерса родился первый общий сын, которого назвали Циан.

Циановый цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Циановый цвет вод Бора-Бора и Мальдивских островов, которые входят в список наших желаний. Циановый теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика. Добро пожаловать в наш мир – Циан Лима Леммерс 29.08.22,

– написала модель под первым фото малыша.



Андре Леммерс с сыном / Фото из инстаграмма Адрианы Лимы

Хилария Болдвин

девочка22 сентября

64-летний актер Алек Болдвин в восьмой раз стал папой. Его жена Хилария родила дочь, которую назвали Иллария Каталина Ирэна Болдвин. После родов знаменитая мамочка показала, как девочку дома встречали братья и сестры.

Анна Зудевич

девочка6 октября

Партнер певицы Джамалы на польских "Танцах со звездами" Яцек Йешке стал отцом дочери. Танцовщик опубликовал трогательное фото из роддома, сообщив счастливую новость. Девочку назвали Роуз.



Яцек Йешке стал отцом / Фото с инстаграмма танцовщика

Кейт Мара

мальчикточная дата неизвестна, ноябрь 2022 года

Американская актриса родила сына, имя которого не спешит рассекречивать. Отцом малыша стал 36-летний актер Джейми Белл.



Сын Кейт Мари / Фото из инстаграмма актрисы

Роми Стрейд

девочка11 ноября

Нидерландская модель, ангел Victoria's Secret Роми Стрейд родила второго ребенка – дочь Джун ван Леэйвен. Звезда вернулась из роддома, когда дома уже стояла красивая елка, царила атмосфера Рождества.

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