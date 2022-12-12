Бейби-бум-2022: звездные потомки, о рождении которых говорил весь мир
2022 год был богат пополнением в знаменитых семьях. Среди самых ожидаемых – Кайли Дженнер, Рози Гантингтон-Уайтли, Рианна. Кто еще из звезд познакомил мир с новыми членами семей – узнайте в материале 24 канала.
Не все знаменитости сразу же показали своих наследников. Но некоторые известные мамочки уже познакомили поклонников с малышами. Далее смотрите, какие мировые модели, артистки и другие звезды стали мамами.
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Эшли ГрэмПол ребенка: мальчики-близнецы
Дата рождения: 7 января
Звезда и ее любимый фотограф Джастин Эрвин стали родителями двух мальчиков – Романа и Малахия. Через месяц опубликовала первое фото близнецов. На фото она позировала на кровати в тонком молочном кардигане. Одного малыша Эшли кормила грудью, а другого держала на руках.
Мои мальчики были лучшими учителями и величайшим напоминанием о том, что я могу делать тяжелые вещи. Это было нелегко, но оно того стоит. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей. Не могу дождаться, чтобы вскоре поделиться с вами деталями моих родов и послеродовой поездки,
– говорила Эшли Грэм.
Эшли Грэм с детьми / Фото из инстаграмма модели
Приянка Чопра
Обладательница титула "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра и певец Ник Джонас стали родителями. Индийской модели и ее любимому родила ребенка суррогатная мать. 39-летняя мамочка не рассекретила пола и имени ребенка, не сообщила, когда именно она родилась. Зато попросила поклонников уважать ее приватность.Обратите внимание! Приянка Чопра и Ник Джонас являются не первой знаменитой парой, ребенка которой родила суррогатная мать. Кто из звезд решился на такой шаг – узнайте здесь.
Рози Гантингтон-УайтлиПол ребенка: девочка
Дата рождения: 2 февраля
В этом году было и пополнение в семье супермодели Рози Гантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стейтема. Звезда родила дочь, которую назвали Изабеллой Джеймс Стейтем.
Кайли ДженнерПол ребенка:
Дата рождения: 2 февраля
В этом году блоггерка и бизнесвумен Кайли Дженнер во второй раз стала мамочкой. Она родила сына от рэпера Тревиса Скотта. Звезда долго скрывала сына от публики, показала его почти через год после родов.
Кайли Дженнер с сыном / Фото с инстаграмма бизнесвумен
Дженнифер ЛоуренсПол ребенка: мальчик
Дата рождения: точная дата неизвестна, апрель 2022 года
Американская актриса держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Только в сентябре она дала интервью изданию Vogue, в котором рассказала о материнстве. Актриса призналась, что у нее и Кука Марони родился сын. Его назвали именем Сай, в честь известного художника Сая Твомбли, которого очень любит любимый Дженнифер.
К утру после родов я почувствовала, что вся моя жизнь началась сначала. Мол, сейчас первый день моей жизни. Я просто была так влюблена. Я влюбилась во всех детей повсюду. Новорожденные просто великолепны. Это розовые, опухшие, хрупкие малыши. Теперь я люблю всех детей,
– поделилась Дженнифер Лоуренс.
Кэтрин ШварценеггерПол ребенка: девочка
Дата рождения: 21 мая
Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера – Кэтрин родила дочь от Криса Пратта. Девочку назвали Элоиза Кристина.
Дочь Кэтрин Шварценеггер / Фото из инстаграмма писательницы
РианнаПол ребенка: мальчик
Дата рождения: 13 мая
Барбадосская певица Рианна в этом году впервые стала мамой. Весной она родила сына от известного рэпера A$AP Rocky. Об отцовстве звездной пары мировые СМИ начали писать через неделю после родов. До рождения малыша знаменитая мамочка часто выходила в свет в экстравагантных нарядах, уверенно обнажая свой живот. Пока Рианна до сих пор не показала ни одного фото первенца.
Даниэла ПикПол ребенка: девочка
Дата рождения: 2 июля
Жена голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино родила девочку. Это второй общий ребенок супругов. Квентин и Даниэла являются одной из звездных пар, которые сохраняют приватность, поэтому до сих пор не опубликовали в сети ни одно фото крохи.
Адриана ЛимаПол ребенка: мальчик
Дата рождения: 29 августа
Бывшая "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима в третий раз стала мамой. У модели и ее бойфренда Андре Леммерса родился первый общий сын, которого назвали Циан.
Циановый цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Циановый цвет вод Бора-Бора и Мальдивских островов, которые входят в список наших желаний. Циановый теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика. Добро пожаловать в наш мир – Циан Лима Леммерс 29.08.22,
– написала модель под первым фото малыша.
Андре Леммерс с сыном / Фото из инстаграмма Адрианы Лимы
Хилария БолдвинПол ребенка: девочка
Дата рождения: 22 сентября
64-летний актер Алек Болдвин в восьмой раз стал папой. Его жена Хилария родила дочь, которую назвали Иллария Каталина Ирэна Болдвин. После родов знаменитая мамочка показала, как девочку дома встречали братья и сестры.
Анна ЗудевичПол ребенка: девочка
Дата рождения: 6 октября
Партнер певицы Джамалы на польских "Танцах со звездами" Яцек Йешке стал отцом дочери. Танцовщик опубликовал трогательное фото из роддома, сообщив счастливую новость. Девочку назвали Роуз.
Яцек Йешке стал отцом / Фото с инстаграмма танцовщика
Кейт МараПол ребенка: мальчик
Дата рождения: точная дата неизвестна, ноябрь 2022 года
Американская актриса родила сына, имя которого не спешит рассекречивать. Отцом малыша стал 36-летний актер Джейми Белл.
Сын Кейт Мари / Фото из инстаграмма актрисы
Роми СтрейдПол ребенка: девочка
Дата рождения: 11 ноября
Нидерландская модель, ангел Victoria's Secret Роми Стрейд родила второго ребенка – дочь Джун ван Леэйвен. Звезда вернулась из роддома, когда дома уже стояла красивая елка, царила атмосфера Рождества.
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