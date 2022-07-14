Жизнь с нового листа, – Валевская официально развелась и показала свидетельство о разрыве брака

Украинская певица Наталья Валевская сообщила, что официально развелась. Она показала фото со свидетельством о расторжении брака.

Около месяца назад певица Наталья Валевская сообщила о расставании с мужем. Теперь она сообщила, что развелась с Владимиром Пригладем официально.

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Наталья Валевская официально развелась

Исполнительница рассказала, что начинает новую жизнь. Она также показала фото со свидетельством развода.

Начинаю жизнь с чистого листа. Друзья, сегодня я официально получила свидетельство о расторжении брака. Так что смело вхожу в новый этап своей жизни, ведь это не конец, а только начало. Для этого случая выбрала платье белого цвета,

– поделилась Наталья Валевская.

"Белый – это самый светлый из цветов, символ чистоты. Он приносит спокойствие и хорошее самочувствие, смягчает эмоции, служит хорошим лекарством против стресса и дает ощущение свободы", – добавила она.



Наталья Валевская / Фото из инстаграма Наталии Валевской

Брак Натальи Валевской