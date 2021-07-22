Стриптизер Алексей Суровцев стал участником "Танцев со звездами"

Новый сезон шоу "Танцев со звездами" не за горами. Представители украинского шоу-биза бросают вызовы друг другу и приглашают посоревноваться на паркете. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая передала эстафету актеру Алексею Суровцеву.

Покоритель женских сердец, который сыграл в украинском сериале "След", принял вызов певицы и согласился на участие в "Танцах со звездами". 38-летний Алексей Суровцев снял эффектное видео на съемочной площадке. За одну минуту стриптизер успел пострелять, погонять на байке и дал понять, что он – серьезный соперник.

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Говорят, что мужчины не танцуют. Вынужден вас разочаровать. Я докажу и покажу, что настоящие мужчины должны уметь все. И даже танцевать. Увидимся на паркете,

– заявил Алексей Суровцев.

"От участия в шоу ожидаю драйва, эмоций путем преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам", – процитировали актера на официальной странице "Танцев со звездами" в инстаграме.

Звезда сериала "След" бросил вызов актрисе "Женского Квартала" Насте Оруджовой.

Участники пятого сезона "Танцев со звездами":

победительница Евровидения-2016 Джамала;

лидер группы ТНМК Фагот;

солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

В сериале "След" Алексей Суровцев играет майора спецназа Тараса Рымаря. Он стал популярным не только благодаря кинематографу. Суровцев – мастер спорта по плаванию и трехкратный чемпион Украины по стриптизу. Телезрители впервые увидели красавца на кастинге 6 сезона "Танцуют все".