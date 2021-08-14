Это постоянное путешествие, – звезда "Короны" Эмма Коррин о своей гендерной идентичности

Голливудская актриса Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в сериале "Корона" рассказала о своей идентичности. Она призналась, что раньше считала себя квир-особой, но продолжает над этим размышлять.

Все больше знаменитостей открываются перед аудиторией и признаются в своей сексуальной ориентации. Звезда известного сериала "Корона" также поделилась мыслями на эту тему.

К слову MELOVIN признался, как родители отреагировали на его каминг-аут

Эмма Коррин рассказала о гендерной идентичности

Артистка призналась, что долго шла к осознанию того, кем она является. Раньше девушка считала, что является небинарной личностью, но со временем поменяла мнение.

Мой путь был долгим, но у меня еще многое впереди. Я думаю, что мы привыкли определять самих себя. К сожалению, общество устроено таким образом, что в нем нет места двух ипостасям. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я нахожусь где-то посередине,

– рассказала Эмма Коррин.

Звезда "Короны" волновалась, когда осуществляла публичный каминг-аут. Она сомневалась насчет реакции публики: "Когда я начала писать об этом, было, конечно, страшно. Я была не уверена, правильно ли поступаю, но обратная связь от людей из квир-сообщества была превосходной".

Коррин добавила, что ее путешествие по пониманию себя все еще продолжается. Однако она надеется, что своими публичными высказываниями поддержит других.

Я все еще пытаюсь во всем этом разобраться, и я думаю, что все это понимают. И дело в том, что нет какой-то фиксированной идентичности, особенно для людей из квир-сообщества. Это будет постоянное путешествие, но я надеюсь, что, поделившись этим, помогу людям,

– подытожила Эмма.

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Эмма Коррин / Фото из инстаграма звезды

Каминг-аут Эммы Коррин

Примерно в апреле этого года актриса опубликовала фото, где назвала себя "квир-королевой". Это восприняли, как каминг-аут.

Через некоторое время Эмма Коррин сменила свои местоимения в профиле на они/их. Так она объявила себя небинарной личностью, но впоследствии удалила такое описание.



Эмма Коррин / Фото из инстаграма звезды

Какие еще звезды совершили каминг-аут

19-летняя дочь Эминема Уитни заявила, что она – небинарная личность. Девушка не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, поэтому попросила называть ее Стиви.

Сын известной актрисы Джейми Ли Кертис Томас сменил пол и стал дочерью Руби. Трансженщина скоро планирует сыграть свадьбу с парнем.

Украинские знаменитости также делают откровенные признания. Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая объявила себя квиром, а MELOVIN – бисексуалом.

Такие люди могут идентифицировать себя как лица, имеющие два, больше полов, или же не имеющие пола. Таким образом они не подходят под стандартную систему мужских или женских идентичностей.