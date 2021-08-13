В социальной сети тикток дочь Эминема опубликовала ролик, который смонтировала из архивных фото и видео. Да, девушка показала путь, который прошла, чтобы в конце концов оказаться в гармонии с телом и собой. За это время она подстригла волосы, перекрасилась в блондинку и сделала пирсинг в носу.

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Стиви подчеркнула, что близкие могут звать ее она, он или они. "Вечно растет и меняется", – подписала Стиви.

Пост просмотрели более чем 11 тысяч пользователей тиктока. Его оценила даже старшая сестра Стиви – 25-летняя Хейли, которая является единственной биологической дочерью Эминема. Младшую девочку рэпер усыновил в 2005 году, когда примирился с ее матерью Кимберли Энн Скотт.

Добавим, на днях имя Эминема появилось в заголовках мировых СМИ. Все потому, что его бывшая жена пыталась совершить самоубийство. Правоохранители нашли Кимберли на полу рядом с лужей крови и экстренно доставили в больницу. Попытка самоубийства произошла 30 июля, поэтому сейчас женщина дома.