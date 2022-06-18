Звезда Голливуда Анджелина Джоли щемяще вспомнила об убитых и раненых на войне детях

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли не забывает о войне в Украине. В своем новом инстаграм-профиле она обратила внимание на нужды детей, ставших жертвами агрессии России.

Голливудская знаменитость Анджелина Джоли привела ужасную статистику войны в Украине. Она отметила, что после 24 февраля около двух третей детей были вынужденно перемещены, а по меньшей мере 277 – убиты, 456 – ранены.

Читайте наш эксклюзив Наше правительство – наша слабая сторона, – Катамадзе о колоссальной поддержке грузин в противовес власти

Анджелина Джоли заговорила о детях, пострадавших от войны

Эта война – это кризис прав ребенка. Дети несут наибольшие последствия войны,

– мощно написала актриса.

"Совместные усилия, направленные на преодоление физических и эмоциональных травм, должны удовлетворять потребности не только детей Украины, но и Афганистана, Йемена и многих других забытых конфликтов, которые финансируются недостаточно для того, чтобы покрыть потребности детей", – подчеркнула Анджелина Джоли.

Она добавила, что местные организации делают все возможное, чтобы предоставить малышам пищу и образование, необходимые для роста. Однако звезда Голливуда призвала мир к еще большей гуманитарной помощи, чтобы это поколение детей имело ресурсы для лечения.

Так, в био инстаграм-профиля Джоли оставила ссылку на сайт детского фонда Children's Emergency Fund, который собирает пожертвования для украинских детей.

Как Анджелина Джоли поддерживает Украину в войне