Еще с 2014 года, а с 24 февраля 2022 тем более грузинское общество выражало сильную поддержку украинцам: они регулярно отправляют гуманитарную помощь, приняли украинских переселенцев, стали одними из инициаторов расследования в Международном уголовном суде в Гааге действий России в Украине. В частности, в Украину приехало немало грузинских добровольцев, которые вместе с украинцами выгоняют россиян с территории страны.

Нино Катамадзе и мэр Фрайбурга стали послами проекта UNBROKEN во Львове.

Однако правительство Грузии отнеслось к российско-украинской войне с осторожностью: они присоединились к международным санкциям, однако не ввели свои, а партию "Грузинская мечта" неоднократно замечали по пророссийским настроениям. В результате Зеленский отозвал из Грузии украинского посла.

"Не можем быть такими резкими, как хотелось бы"

24 канал спросил Нино Катамадзе на пресс-конференции во Львове, как она относится к таким конфронтациям между грузинским народом и руководящим правительством. По ее мнению, из-за сложной географии страны и межевания с Россией у них нет столь волевого характера, чтобы полностью противостоять всему российскому.

Мы уже 30 лет знаем эту боль, мы жили с детьми, которым пришлось покинуть свои города в Абхазии. Уже выросли дети, не помнящие свою Абхазию. И наше правительство – это наша слабая сторона. Мы очень плохо расположены территориально и не можем быть такими резкими, как нам хотелось бы,

– сказала Катамадзе.



Нино Катамадзе хотела бы, чтобы правительство имело другие настроения / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Она добавила, что весь грузинский народ невероятно поддерживает Украину и ее приезд – этому пример.

"Я стою здесь, и в первые дни, когда уже было все понятно – какой план у правительства Грузии – вся страна вышла на улицы и показала свой выбор и поддержку Украине. Я могу сказать, что вы не найдете столько украинских флагов, сколько у Грузии. Он висит в каждом доме, в каждом маленьком и большом городе, повсюду. 20 июня будет большой митинг, и молодежь очень многое делает и борется, чтобы у нас был правильный путь", – добавила Нино Катамадзе.

В частности, артистка добавила, что во Львове она дала свою последнюю пресс-конференцию на русском языке в Украине, ведь не хочет говорить на том языке, страна которого сбрасывает бомбы. По ее словам, она прекрасно понимает украинский язык и уже немного может на нем говорить. В дальнейшем она планирует общаться здесь либо на английском, либо на грузинском языках:

"Я понимаю на украинском почти все, но я поняла, что мне сложно говорить на русском языке там, где русские бомбы убивают людей. Мне сложно. Честно не знаю, как я смогу, потому что 50 лет я говорю на русском".

Интересно: в июне 2019 года Катамадзе сделала заявление, в котором отказалась от дальнейших концертов на территории России, назвала Россию оккупантом, Владимира Путина врагом Грузии, также отметив, что "никогда не пела по-русски".