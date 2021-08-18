Звезда "Черной Вдовы" Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой

Известная американская актриса Скарлетт Йоханссон родила ребенка. Для супругов Скарлетт и ее мужа комика Колина Жоста этот малыш стал первым. Подробнее о рождении сына Йоханссон читайте в материале.

Счастливую новость о появлении на свет малышей Йоханссон и Колина Жоста сообщил сам отец в инстаграме в среду, 18 августа. Звездные родители с превеликой радостью встретили рождения своего сына по имени Космо.

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"Хорошо-хорошо, у нас родился ребенок. Его имя Космо. Мы его очень сильно любим. Будем очень благодарны за приватность", – написал Колин Жост и шутливо добавил, что по всем вопросам следует обращаться к их публицисту.



Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой / Фото с инстаграма Колина Жоста

Пока неизвестно, когда родился малыш голливудской пары, ведь только вчера Колин подтвердил информацию, что его жена действительно беременна (как ранее сообщали СМИ). Теперь он объявил радостную весть, что впервые стал отцом, в то время как его возлюбленная – во второй раз матерью.

Что известно о второй беременности Скарлетт Йоханссон