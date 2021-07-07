Звездный бэби-бум продолжается! Скарлетт и Колин присоединятся к числу тех знаменитостей, которые стали родителями во время пандемии коронавируса.

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Скарлетт Йоханссон во второй раз беременна

36-летняя актриса скрывает особое состояние от общественности. Она не посещает светские мероприятия и не публикует новые фото. Беременность знаменитости рассекретил инсайдер, который сообщил, что она уже совсем скоро должна рожать.

Скарлетт уже скоро должна родить. И я знаю, что они с Колином очень рады этому,

– рассказал источник.

О второй беременности звезды Голливуда знали только самые близкие люди. Поклонники отмечают, что Йоханссон на днях не присутствовала на мероприятиях по случаю премьеры "Черной вдовы", где она сыграла главную роль и была дополнительным продюсером. Актриса выходила на видеосвязь, однако позировала так, что ее живота не было видно.



Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на Оскаре-2020 / Фото Getty Images

Добавим, актриса и комик поженились прошлой осенью. До этого они встречались 3 года. Для Скарлетт этот брак стал вторым, а вот для Колина – первым.

Ранее Йоханссон была замужем за французским журналистом Роменом Дориакой. От него звезда воспитывает 6-летнюю дочь Роуз.