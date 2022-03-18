Злиться на Путина и слушать Арестовича: Alyona Alyona показала новые привычки украинцев во время

Украинская исполнительница Alyona Alyona создала серию фото, в которых показала новые повадки украинцев. Они сформировались за 21 день полномасштабной войны.

Существует мнение, что через 21 день у людей формируется привычка. Репер Alyona Alyona оригинально рассказала о новых привычках украинцев.

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Alyona Alyona составила список привычек украинцев

По мнению исполнительницы, за три недели войны практически каждый украинец привык начинать день с общения с родными. Также за 21 день украинский народ научился быстро собираться в укрытие, но уже вечером засыпать с мыслями о победе.

Привычки украинцев по версии Alyona Alyona

7:30 – "Написать родным "Как ты?"",

9:42 – "Задонатить деньги фонду",

11:59 – "Посмотреть новости и злиться на Путина",

12:00 – "Посмотреть Арестовича и успокоиться",

15:11 – "Мечтать, что будешь делать после войны",

18:37 – "Собираться в укрытие за 3 минуты",

22:02 – "Засыпать с гордостью за свою страну и с верой в победу".

Alyona Alyona показала привычки украинцев:

Добавим, ранее реперка наглядно демонстрировала, почему украинцы и россияне совершенно разные.