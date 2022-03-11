Артистка опубликовала несколько красноречивых фотоколлажей, где сравнила стиль жизни и ценности украинцев и россиян. В одном из сравнений она даже упомянула уже легендарного главу Николаевской ОГА Виталия Кима.
К слову Ваши дети проклянут вас, – Санта Димопулос о россиянах, "прячущихся за сталинскими лозунгами"
Чем украинцы отличаются от россиян
- Россияне – стоят в очереди в "Мак", а украинцы – в очереди в территориальную оборону;
- Россияне – гуглят, как обойти блокировку Apple Pay в стране, а украинцы – как делать коктейль Молотова;
- Россияне жалуются, что падает рубль, а украинцы – что в терробороне нет мест;
- Россияне плачут, что у них не работают мировые сервисы, а украинцы – слушают Spotify, пока составляют гуманитарную помощь;
- Россияне – выбрали рабство, а украинцы – свободу.
Страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка
– подытожила подборку артистка цитатой Кима.
Для просмотра всех фото листайте справа:
Реакция сети
Фанаты Alyona Alyona бурно отреагировали на фотоподборку реперки и даже предложили собственные отличия народов на фоне войны России с Украиной:
- "А еще на трезубце написано слово "Воля";
- "Гимн наш правдив на все 100%, у москалей же ложь ложью помазана...";
- "И таких сравнений можно писать тысячи... Мы две разные нации, никогда не были и не будем братскими народами! Украина победит! Слава Украине! Смерть оккупантам!";
- "Отличаемся тем, что мы нация, а они биомасса, занимающая определенную территорию";
- "У нас все военные киборги, а у них – х**долги";
- "Они убегают от одного "амоновца", в то время, когда наш народ останавливает танки, БТР голыми руками. Мы разные";
- "Гудят, как сбить самолет оккупанта, не имея оружия";
- "Их много, а мы могущественные!"