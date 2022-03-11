Артистка опубликовала несколько красноречивых фотоколлажей, где сравнила стиль жизни и ценности украинцев и россиян. В одном из сравнений она даже упомянула уже легендарного главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

К слову Ваши дети проклянут вас, – Санта Димопулос о россиянах, "прячущихся за сталинскими лозунгами"

Чем украинцы отличаются от россиян

  • Россияне – стоят в очереди в "Мак", ​​а украинцы – в очереди в территориальную оборону;
  • Россияне – гуглят, как обойти блокировку Apple Pay в стране, а украинцы – как делать коктейль Молотова;
  • Россияне жалуются, что падает рубль, а украинцы – что в терробороне нет мест;
  • Россияне плачут, что у них не работают мировые сервисы, а украинцы – слушают Spotify, пока составляют гуманитарную помощь;
  • Россияневыбрали рабство, а украинцы – свободу.

Страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка
– подытожила подборку артистка цитатой Кима.

Для просмотра всех фото листайте справа:

Реакция сети

Фанаты Alyona Alyona бурно отреагировали на фотоподборку реперки и даже предложили собственные отличия народов на фоне войны России с Украиной:

  • "А еще на трезубце написано слово "Воля";
  • "Гимн наш правдив на все 100%, у москалей же ложь ложью помазана...";
  • "И таких сравнений можно писать тысячи... Мы две разные нации, никогда не были и не будем братскими народами! Украина победит! Слава Украине! Смерть оккупантам!";
  • "Отличаемся тем, что мы нация, а они биомасса, занимающая определенную территорию";
  • "У нас все военные киборги, а у них – х**долги";
  • "Они убегают от одного "амоновца", в то время, когда наш народ останавливает танки, БТР голыми руками. Мы разные";
  • "Гудят, как сбить самолет оккупанта, не имея оружия";
  • "Их много, а мы могущественные!"