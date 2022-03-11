Артистка опубликовала несколько красноречивых фотоколлажей, где сравнила стиль жизни и ценности украинцев и россиян. В одном из сравнений она даже упомянула уже легендарного главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

К слову Ваши дети проклянут вас, – Санта Димопулос о россиянах, "прячущихся за сталинскими лозунгами"

Чем украинцы отличаются от россиян

Россияне – стоят в очереди в "Мак", ​​а украинцы – в очереди в территориальную оборону;

Россияне – гуглят, как обойти блокировку Apple Pay в стране, а украинцы – как делать коктейль Молотова;

Россияне жалуются, что падает рубль, а украинцы – что в терробороне нет мест;

Россияне плачут, что у них не работают мировые сервисы, а украинцы – слушают Spotify, пока составляют гуманитарную помощь;

Россияне – выбрали рабство, а украинцы – свободу.

Страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка

– подытожила подборку артистка цитатой Кима.

Для просмотра всех фото листайте справа:

Реакция сети

Фанаты Alyona Alyona бурно отреагировали на фотоподборку реперки и даже предложили собственные отличия народов на фоне войны России с Украиной: