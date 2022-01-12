Злате Огневич – 36: самое интересное из жизни и карьеры певицы

Украинская певица, главная героиня 2 сезона "Холостячки" Злата Огневич празднует день рождения. 12 января ей исполняется 36 лет. Самое интересное из личной жизни и карьеры исполнительницы – узнавайте в материале.

Настоящее имя артистки – Инна Бордюг, однако теперь она известна именно как Злата Огневич. Жизнь знаменитости наполнена разнообразными событиями, выступлениями, путешествиями. За время своей карьеры она успела стать одной из первого эшелона украинского шоу-бизнеса.

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Самое интересное из жизни Златы Огневич

Будущая звезда родилась в России, в городе Мурманск. Потом некоторое время вместе с семьей жила в Минске и Санкт-Петербурге. Когда Злате исполнилось 5 лет, ее родители переехали в Крым, где и жили до начала российско-украинской войны.

Чтобы помогать родителям, в раннем возрасте Злата начала зарабатывать. Первые деньги она принесла домой в 10 лет. Тогда девушка взвешивала туристов на пляже в Судаке. А с 14 лет начала петь в ресторанах. Это стало началом ее пути к большой сцене.

Огневич очень любила петь, потому и решила связать свою жизнь с этим. Девушка поступила в Киевский институт музыки, где получала специальность.

Развивая карьеру, Злата не забывает о себе. Она не скрывает, что находилась в абьюзивных отношениях, поэтому теперь прежде всего думает о себе. В 2021 году звезда стала главной героиней 2 сезона реалити-шоу "Холостячка". Она верила, что сможет найти там настоящую любовь. И влюбилась. Однако Андрей Задворный, которого выбрала в финале, не смог принять ее чувства. Через месяц после завершения съемок он заявил, что больше не любит Огневич.

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Важное из карьеры Златы Огневич

Одним из важнейших событий в карьере певицы стало участие в Евровидении. В 2013 году Злата представляла Украину на песенном конкурсе и заняла почетное 3 место.

Злата Огневич на Евровидении-2013: смотрите видео онлайн

В 2017 году Злата Огневич спела в дуэте со всемирно известным итальянским вокалистом Андреа Бочелли. Это произошло на НСК "Олимпийском".

Злата Огневич и Андреа Бочелли: смотрите видео онлайн

В 2018 году звезда приняла участие в вокальном проекте "Голос страны". Тогда она поразила своим пением сразу четырех звездных тренеров, однако отказалась от дальнейшего участия в шоу. Артистка дала возможность занять это место другим участникам, которым это было гораздо нужнее.

Злата Огневич на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

В 2020 году Огневич победила в 1 сезоне загадочного шоу "Маска". Тогда она выходила на сцену в костюме величественного Солнца и каждый раз потрясала безупречным вокалом.

Злата Огневич победила в "Маске": смотрите видео онлайн

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