35-летняя красавица Злата Огневич, которая достигла огромного успеха в украинском шоу-бизе и на большой сцене, уже успела познакомиться со всеми претендентами на свое сердце. Мужчины, которые будут бороться за нее на проекте "Холостячка", сумели поразить красавицу так, что она уже окрестила это лето самым лучшим.

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Ох и горячий будет сезон. Это самое прекрасное лето,

– поделилась певица.



Злата Огневич на съемках "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы

Только на первой вечеринке Злата Огневич успела полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте, осуществить детскую мечту и "нырнуть на дно океана по жемчужину". Кроме того, знаменитость, которая готова целоваться на шоу "Холостячка", заявила, что "первый электрический разряд случился".

"Первый мужчина, с которым я познакомилась, сумел задать такую ​​планку, что я подумала: "А что же будет дальше? Чем мужчины будут еще покорять?" Один из участников смог даже осуществить мою детскую мечту", – призналась Злата Огневич в комментарии СТБ.



Злата Огневич на съемках "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы