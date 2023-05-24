Злата Огневич упала со сцены во время выступления: конфуз попал на видео

Украинская певица Злата Огневич выступила с концертом в Белой Церкви. Во время мероприятия произошел инцидент - артистка споткнулась и упала со сцены.

Украинская певица Злата Огневич ездит по городам с концертным туром "Світло". 18 мая артистка выступила в Белой Церкви.

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Злата Огневич упала со сцены

На концерте певица исполняла хиты, среди которых и песню "Зозуля". Она активно двигалась и ходила по сцене. Впрочем, в процессе произошел конфуз. Вероятно, Злату ослепил свет прожекторов – она споткнулась и упала.

Но все обошлось без травм – певица быстро поднялась и продолжила исполнять песню.

Злата Огневич упала во время концерта: видео

В сети обсуждают "падение звезды". Любители поддерживают певицу – пишут, что так точно заметно, что звезда поет без фотограммы. Но не обошлось и без шуток:

"Загадывайте желание – звезда упала";

""Ой не поймал" было сказано очень вовремя";

"Злата – это бомба".

Напомним, в декабре прошлого года со сцены упала Jerry Heil – она шлепнулась на бетонный пол оркестровой ямы. Это падение обошлось певице значительно дороже Злати, ведь она попала в больницу.

Впоследствии стало известно, что Яна сломала ребро. Она реабилитировалась около трех месяцев – сначала пыталась самостоятельно ходить, потом начала тренироваться.