Виктор Павлик и Екатерина Репяхова воспитывают общего сына Михаила, которому летом исполнился год. Сейчас влюбленные редко бывают вместе, поскольку Виктор постоянно на благотворительных концертах, а Екатерина занимается воспитанием сына и развитием собственного бизнеса – интернет-магазином детских вещей.

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Свидание Виктора Павлика с женой

Однако, когда артист вернулся с длительных гастролей, супруги решили устроить романтическую прогулку по Киеву, побыть только вдвоем. В личном блоге в инстаграмме, за которым следят 155 тисяч пользователей сети, Катя распространила серию фото и видео, где показала самые яркие моменты дня с любимым. На снимках Катя и Виктор искренне улыбаются.

"Мы", – лаконично написала блоггер в сообщении и добавила эмоджи в виде сердечка.

Для просмотра всех фото и видео пролистывайте справа:

В комментариях подписчики Екатерины засыпают звездных супругов комплиментами.