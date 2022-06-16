С 24 февраля Даша не уезжала за границу. Она решила оставаться в Украине вместе с любимым и всей семьей. Но летом Никита Добрынин преподнес сюрприз избраннице и подарил путевку в Хорватию.

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Даша Квиткова отдыхает в Хорватии

Поскольку Никита не может выезжать из Украины во время военного положения, Даша отправилась в отпуск только с сыном. Блогерша уже успела сделать фотосессию на фоне моря.

Квиткова позировала на камеру в голубом костюме, состоявшем из рубашки и шорт, и в бежевом топе. Соединила одежду с белыми босоножками на низкой подошве. Волнистые волосы девушка распустила, а на лице сделала легкий макияж.

На лице Даши сияет улыбка. Видно, что она счастлива хотя бы на короткий период отвлечься от войны в Украине.

"Лев. Яблоко. Море", – с нежностью написала блоггерша под снимками.

Даша Квиткова с сыном в Хорватии / Фото из инстаграмма блоггерки

Война разрушила планы украинцев. Это лето должно было быть особенным для каждого, ведь это период активных путешествий, отпусков, отдыха. Вместо этого всего идет борьба за жизнь в свободной Украине. Хотя многим не удастся побывать в желающем отпуске на побережье моря или океана, но подписчики Даши счастливы, что она отдохнет. В комментариях они хотят ей хорошо провести время.

"Я очень рада, что ты отдохнешь".

"Супер! Хорошего отдыха!"

"Приятного вам отдыха!"

"Классно вам отдохнуть!"

"Какие вы молодцы! Хорошего отдыха!"

Заметим, этим летом украинские знаменитости еще не рассказывали, будут ли в этом году отправляться в отпуска. Сейчас артисты едут за границу с одной целью – собрать средства для поддержки Украины на благотворительных мероприятиях. Вероятно, к морю отправятся звездные мамы с потомками, однако неизвестно когда и куда.