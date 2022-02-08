Злата Огневич удивила дерзким образом в белом платье: эффектные фото
Источник:инстаграм Златы Огневич
Певица Злата Огневич в очередной раз похвасталась невероятно красивым образом. Она позировала в одном из заведений Киева и продемонстрировала стройную фигуру в белом платье.
Злата Огневич часто выкладывает в сети фотографии, на которых демонстрирует стильные и элегантные аутфиты, очаровывая мужскую аудиторию подписчиков и вдохновляя женщин на новые образы.
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Дерзкий look Златы Огневич
На днях певица выложила серию фото, которые сделала в одном из заведений Киева. Артистка позировала на камеру в силуэтном белом платье с высоким вырезом на ноге. Наряд был с одним рукавом, что придало ему изюминки. Такой look Злата соединила с черными ботинками на низкой подошве.
Короткие волосы она собрала в хвост, а на лице сделала легкий макияж, которым лишь выровняла тон. Среди аксессуаров ее аутфит довершили изысканные серьги и браслет.
Злата Огневич в белом платье / Фото из инстаграма певицы
Предыдущие образы Златы Огневич
- В черном пуховике и белом спортивном костюме артистка отдохнула в Буковеле вместе с ведущей Катей Осадчей.
- Дерзость исполнительница продемонстрировала, обольстительно позируя в шортах, корсете и розовом пиджаке.
- В спортивном костюме черного цвета с принтом Злата устроила фотосессию на улицах столицы.