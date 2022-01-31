Злата Огневич обнародовала несколько новых кадров, на которых изображена, сидя на синем меховом кресле в розовой комнате.

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Соблазнительный look Златы Огневич

Певица надела короткие кожаные шорты черного цвета с высокой посадкой. Соединила такой их с черным корсетом, а поверх надела пиджак насыщенного розового цвета, который не застегивала. Поскольку на фото звезда позирует не в полный рост, то не видно, с какой обувью она соединила такой наряд. Вероятно, это были туфли или босоножки на каблуке.

Злата обожает всевозможные аксессуары, поэтому и в этот раз не обошлась без них. Огневич завершила аутфит массивными цепочками и серьгами. Волосы она собрала в высокий хвост, оставила лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Макияж знаменитости был в натуральных оттенках с акцентом на глазах, которые она выделила черным карандашом.



Злата Огневич в розовом пиджаке / Фото из инстаграма певицы



Злата Огневич в розовом пиджаке / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Златы Огневич:

Чувство достоинства. Твоего личного достоинства.

Это когда за спиной стоят многие: семья (если очень повезло, конечно), друзья, опыт, знания и даже город, страна, в которой ты живешь. Если глобальнее – весь мир и живущие в нем люди – частица интеллекта этих людей.

И это все неправда, что человек сам может справиться. К примеру, альпинист Нирмал Пуржда покорил 14 вершин за 1 сезон. Но он был не один, ему помогали многие. За каждым успехом любого дела стоит команда, на которую можно опереться.

И если что-то случается, идите за помощью к людям, не думайте, что дверь закрыта. Одни из них точно ваши, и их можно открыть! Представьте перед началом любого сложного, непонятного дела огромную команду за спиной. Вы уже не будете чувствовать себя так одиноко и беспомощно.

Лично мне представление подобного мощного бекграунда помогает почувствовать, что я не одна. Помогает брать силу других и воплощать все, что задумал, позволяет расправить крылья.