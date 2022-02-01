Звезды возвращаются из отпусков, и теперь к ним снова приковано особое внимание журналистов. Злата Огневич откровенно поговорила с Екатериной Осадчей и совсем скоро этот разговор смогут увидеть миллионы телезрителей.

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Злата Огневич и Катя Осадчая в Буковеле

Злата Огневич рассказала об интересной съемке на личной странице в инстаграме. В сторож артистка показала, как вместе с ведущей прогулялась по заснеженному Буковелю, побывала в чане на улице и поговорила в уютной локации. Поэтому совсем скоро зрители услышат новые откровения "Холостячки".

Катя и Злата не только поговорили, но продемонстрировали стильные образы. В частности, звезды показали, как можно выглядеть безупречно в морозную погоду. Для съемки на улице Осадчая выбрала белые широкие брюки, синюю куртку, черную обувь и варежки, белую шапку. Волосы она спрятала под шапкой, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.

Злата Огневич предстала перед камерами в белом спортивном костюме, черном пуховике, обуви белого цвета и кепке. Короткие волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала идеальный макияж в коричневых оттенках.

Катя Осадчая и Злата Огневич в Буковеле / ​​Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Напомним, на днях исполнительница распространила сети на серию фото из Киева. У одного из заведений столицы Злата позировала в спортивном костюме с принтом и трендовом пуховике.