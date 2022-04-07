Украинские знаменитости продолжают гастролировать по миру и собирать средства в поддержку Украины. На днях подобный благотворительный концерт прошел в Соединенных Штатах.

Обратите внимание Настя Каменских не сдержала слез, когда говорила об Украине на концерте в Испании

Звезды "Евровидения" выступили в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прошел благотворительный гала-концерт в поддержку Украины под названием Stand with Ukraine.

В мероприятии приняли участие украинские звезды "Евровидения": Злата Огневич, лидер группы KAZKA Александра Зарицкая и Alyosha.

Средства, собранные благодаря концерту, отправят в фонд Razom for Ukraine.

Украинские певицы в Нью-Йорке / Фото из инстаграма Суспільного