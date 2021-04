В субботу, 10 апреля 2021 года, состоялся грандиозный финальный 12 выпуск шоу "Маска". Все персонажи и гости показали зрителям яркие и впечатляющие выступления.

Яркая звезда

Этот персонаж рассказал, что ему не нужна маска, ведь его и в повседневной жизни не узнают. Кроме этого, он настолько известен, что его зовут в кино играть самого себя.

Оказалось, что на сцену шоу "Маска" вышел судья и детектив проекта Андрей Данилко в образе Верки Сердючки с песней "Disco Kicks".

Носорог

Первым финалистом, выступившим на сцене, был Носорог. Персонаж признался Поляковой в симпатии и сказал, что это также подсказка. Судьи признались, что не имеют никакого представления, кто скрывается за образом Носорога. Оля Полякова уверена, что именно он должен стать победителем шоу "Маска".

Дракон

Персонаж поблагодарил шоу за возможность проявить себя во многих вокальных образах. А также отметил, что у судей было очень много разных версий относительно его личности – одна из них правильная. Он исполнил песню Robbie Williams "Feel".

Солнце

Третьей финалисткой стал персонаж – Солнце. Во время первого сезона ее неоднократно хвалили судьи за яркие номера, пластику и удивительный вокал. Участница шоу "Маска" исполнила песню Celine Dion "My Heart Will Go On".

Рак

Гость шоу признался, что его уговаривали выступить на сцене. В подсказках Рак рассказал, что он уже давно на сцене и все началось с "Червоной Руты". Кроме этого, имел совместное актерское шоу с Андреем Данилко. Судьи не смогли догадаться, кто скрывается за маской Рака. Оказалось, что это была Ирина Билык.

Химера

Еще одним гостем стала Химера. Персонаж отметил, что у него 2 детей. Кроме этого, в детстве его дразнили из-за рекламы, где сейчас он и снимается. Персонаж в шоу "Маска" исполнил песню – David Guetta "Hey Mama". Зрители шоу подсказали судьям, что за маской Химеры – ведущий проекта Владимир Остапчук.

Солнце и Дракон

Двое конкурентов Солнце и Дракон исполнили совместную песню Валерия Меладзе "Иностранец". После этого выступления судьи решили, что это Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко.