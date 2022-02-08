Злата Огневич продолжает бороться с преследователем: как продвигается дело

Украинская певица Злата Огневич рассказала, как продвигается ее дело против преследователя. Она поделилась, что уже наняла себе хорошего адвоката.

Известная украинская певица Злата Огневич продолжает дело против мужчины, который ее преследовал и угрожал убить. Она уже наняла адвоката и не готова опускать руки.

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Как продвигается дело Златы Огневич

Артистка сообщила поклонникам последние новости о скандале.

Последние новости о ситуации с преследователем: у меня состоялась встреча с очень хорошим адвокатом, и мы будем вести это дело. Сразу скажу, что дело сложное. Я понимаю, что меня не ждет легкий путь, но я готова идти до конца. Я буду бороться за свои права,

– заявила Злата Огневич.



Злата Огневич / Фото из инстаграм-сторис

Злата Огневич призналась, что много думает о ситуации с преследователем. К тому же она получает рассказы от женщин, подвергающихся насилию. Поэтому знаменитость решила поддержать подписчиц.

"Знаете, я думаю каждый день об этой ситуации, потому что очень много получаю историй в директ от женщин, которые ежедневно подвергаются насилию: как моральному, так и физическому. Какой тут выход? Здесь выход один – объединяться. Заявлять об этом публично, идти в суд, к адвокату, в полицию... Защищайте свои права и помните, что вы не одни. Только большим количеством можно решить проблему", – добавила певица.



Злата Огневич / Фото из инстаграм-сторис

Злата Огневич борется с преследователем