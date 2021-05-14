После того, как известная украинская певица Злата Огневич стала новой "Холостячкой", она стала еще более популярной. Поэтому каждое новое фото звезды набирает множество лайков и комментариев. На днях артистка обнародовала новое фото.

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Образ Златы Огневич

Знаменитость попыталась повторить образ Алисы из фильма "Алиса в стране чудес". Певица позировала перед камерой в легком голубом костюме с белым гороховым принтом. Наряд состоял из стильного топа с объемными рукавами и прямых брюк.

Свой аутфит Злата Огневич дополнила массивной серебряной цепочкой на шее, а также ярким малиновым маникюром. Волосы звезда распустила и уложила легкими волнами. На лице она сделала красивый макияж. Злата подчеркнула глаза золотистыми тенями и накрасила губы розовой помадой.

Злата Огнєвіч
Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

Любимые цитаты Златы Огневич из книги "Алиса в стране чудес"

В подписи к фото звезда поделилась, что в детстве обожала книгу Л. Кэррола "Алиса в стране чудес". Поэтому она решила поделиться лучшими фразами из нее.

  • – Серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.
    – А жизнь– это серьезно?
    – О да, жизнь – это серьезно! Но не очень…
  • "Видела я такую чушь, по сравнению с которой эта чушь – толковый словарь!"
  • "Лучший способ объяснить – это самому сделать".
  • "Если бы каждый человек занимался своим делом, Земля бы крутилась быстрее".
  • "Не грусти, – сказала Алиса. – Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружево. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно".