После того, как известная украинская певица Злата Огневич стала новой "Холостячкой", она стала еще более популярной. Поэтому каждое новое фото звезды набирает множество лайков и комментариев. На днях артистка обнародовала новое фото.

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Образ Златы Огневич

Знаменитость попыталась повторить образ Алисы из фильма "Алиса в стране чудес". Певица позировала перед камерой в легком голубом костюме с белым гороховым принтом. Наряд состоял из стильного топа с объемными рукавами и прямых брюк.

Свой аутфит Злата Огневич дополнила массивной серебряной цепочкой на шее, а также ярким малиновым маникюром. Волосы звезда распустила и уложила легкими волнами. На лице она сделала красивый макияж. Злата подчеркнула глаза золотистыми тенями и накрасила губы розовой помадой.



Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

Любимые цитаты Златы Огневич из книги "Алиса в стране чудес"

В подписи к фото звезда поделилась, что в детстве обожала книгу Л. Кэррола "Алиса в стране чудес". Поэтому она решила поделиться лучшими фразами из нее.