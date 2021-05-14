После того, как известная украинская певица Злата Огневич стала новой "Холостячкой", она стала еще более популярной. Поэтому каждое новое фото звезды набирает множество лайков и комментариев. На днях артистка обнародовала новое фото.
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Образ Златы Огневич
Знаменитость попыталась повторить образ Алисы из фильма "Алиса в стране чудес". Певица позировала перед камерой в легком голубом костюме с белым гороховым принтом. Наряд состоял из стильного топа с объемными рукавами и прямых брюк.
Свой аутфит Злата Огневич дополнила массивной серебряной цепочкой на шее, а также ярким малиновым маникюром. Волосы звезда распустила и уложила легкими волнами. На лице она сделала красивый макияж. Злата подчеркнула глаза золотистыми тенями и накрасила губы розовой помадой.
Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич
Любимые цитаты Златы Огневич из книги "Алиса в стране чудес"
В подписи к фото звезда поделилась, что в детстве обожала книгу Л. Кэррола "Алиса в стране чудес". Поэтому она решила поделиться лучшими фразами из нее.
- – Серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.
– А жизнь– это серьезно?
– О да, жизнь – это серьезно! Но не очень…
- "Видела я такую чушь, по сравнению с которой эта чушь – толковый словарь!"
- "Лучший способ объяснить – это самому сделать".
- "Если бы каждый человек занимался своим делом, Земля бы крутилась быстрее".
- "Не грусти, – сказала Алиса. – Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружево. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно".