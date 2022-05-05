Злата Огневич шокировала признанием, что через ракетный удар пробиралась во Львов через кусты

Злата Огневич на несколько дней вернулась в Украину из США, и здесь ее застали взрывы. Так, она была вынуждена выйти из поезда среди поля, пробираться через кусты, чтобы добраться до Львова автостопом.

Из Львова Злата Огневич должна была добраться до Варшавы, а уже там сесть на самолет в Чикаго. Поскольку 3 мая российские ракеты ударили по электроподстанциям, все поезда задерживались. Чтобы не опоздать на рейс, артистка взяла ситуацию в свои руки.

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Злата Огневич добиралась во Львов через кусты

Певица вышла из поезда среди поля и с чемоданом в руках пошла искать трассу, чтобы поймать попутку. До Львова она доехала, хотя и пробиралась через кусты и чуть не посеяла телефон.

Трассу нашла. Вспомнила детство в крымских горах. Правда, с чемоданом я в горы не ходила. Потеряла телефон в зарослях, пришлось лезть за ним снова вверх,

– поделилась Злата Огневич.

В Варшаву звезда приехала вовремя и успела на самолет в Чикаго. В США она даст серию благотворительных концертов, а вырученные деньги отдаст в помощь Украине.

"Успела на самолет, хотя утро началось с приключений. Сколько людей мне помогло сегодня доехать в Варшаву. Спасибо каждому", – написала Злата Огневич в инстаграм-сторис.

Злата Огневич в аэропорту Варшавы / Фото из инстаграм-сторис певицы

Напомним, Злата Огневич не впервые собирает деньги для Украины