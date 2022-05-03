На ужин в изысканный ресторан в Варшаве пришло 120 человек. Для всех гостей готовил Эктор Хименес Браво вместе с командой заведения, а Злата Огневич пела в зале. В частности, артистка исполнила украинскую народную песню "Чом ти не прийшов".
Читайте также Мировая премьера: Эд Ширан и "Антитела" представили песню
Эктор Хименес-Браво о благотворительном вечере в Варшаве
Благотворительный вечер прошел невероятно. Собрано 1 300 000 гривен. Мы продали все 120 билетов, веночки и создали душевную атмосферу,
– рассказал Эктор Хименес-Браво.
"Это была синергия друзей из Польши, которые хотят помочь, и украинцев, стоящих на обороне ценностей всего мира. Я выложился на все 300%, будто впервые стал на кухню", – добавил шеф-повар.
Все 40 тысяч евро будут переданы варшавскому благотворительному фонду UNITERS. Так, деньги, которые собрали Злата Огневич и Эктор Хименес-Браво, направят пострадавшим из Бучи, Ирпеня и других городов Киевской области.
Благотворительный вечер Эктора Хименеса-Браво и Златы Огневич в Варшаве: видео
Благотворительный вечер Эктора Хименеса-Браво и Златы Огневич в Варшаве: фото