Во вторник, 3 мая, россияне запустили по Украине не менее 18 ракет. Часть из них ударила по Львову – ранила двух человек, повредила три электроподстанции и оставила часть города без света. Это задело Олю Цыбульскую, которая сейчас тоже на Западе страны.
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Оля Цыбульская отреагировала на ракетные удары по Львову
Львов. Здесь я несколько дней назад на свидании с идеальной ночной панорамой. Поймала секунду какого-то почти довоенного покоя. Пусть будет покой. Они за все заплатят,
– написала Оля Цыбульская и добавила фото с видом на Оперный.
Оля Цыбульская во Львове / Фото из инстаграм-сторис певицы
Напомним, в конце апреля Оля Цыбульская приехала во Львов с мужем и сыном Нестором. Супруги остановились в гостинице, в которой жили до рождения первенца и обещали, что вернутся туда уже с ребенком.
"Мы постоянно откладывали поездку. Потому что всегда что-то было важнее, чем сентиментальные мечты. Пришла война. Такими ценными стали все мечты и планы. Разбившиеся и те, что еще можно осуществить", – делилась артистка.
Что известно о ракетных ударах по Львову
- Вечером 3 мая, во время затяжной воздушной тревоги, оккупанты ударили по электроподстанциям Львова. Из-за этого появились проблемы с поставкой света и воды в ряд районов города и в несколько населенных пунктов области.
- По состоянию на утро 4 мая один район все еще оставался без света, а поезда, проезжающие через Львов, задерживались.
- В результате атаки пострадали два человека – мужчины 58 и 24 лет, находившиеся вблизи подстанции. Их обоих прооперировали, их жизни ничего не угрожает.