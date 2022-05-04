Во вторник, 3 мая, россияне запустили по Украине не менее 18 ракет. Часть из них ударила по Львову – ранила двух человек, повредила три электроподстанции и оставила часть города без света. Это задело Олю Цыбульскую, которая сейчас тоже на Западе страны.

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Оля Цыбульская отреагировала на ракетные удары по Львову

Львов. Здесь я несколько дней назад на свидании с идеальной ночной панорамой. Поймала секунду какого-то почти довоенного покоя. Пусть будет покой. Они за все заплатят,

– написала Оля Цыбульская и добавила фото с видом на Оперный.

Оля Цыбульская во Львове / Фото из инстаграм-сторис певицы

Напомним, в конце апреля Оля Цыбульская приехала во Львов с мужем и сыном Нестором. Супруги остановились в гостинице, в которой жили до рождения первенца и обещали, что вернутся туда уже с ребенком.

"Мы постоянно откладывали поездку. Потому что всегда что-то было важнее, чем сентиментальные мечты. Пришла война. Такими ценными стали все мечты и планы. Разбившиеся и те, что еще можно осуществить", – делилась артистка.

Что известно о ракетных ударах по Львову