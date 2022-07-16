Злата Огневич об артистах за границей и о том, как планирует зарабатывать: "Называю вещи своими именами"

Известная украинская певица Злата Огневич высказалась об артистах, пересиживающих войну за границей. Также она призналась, что планирует зарабатывать деньги на концертах, но большую часть жертвовать для украинцев.

Исполнительница Злата Огневич недавно иронически высказалась об артистах, которые вернулись в Украину только недавно, после нескольких месяцев за границей. Она объяснила, почему сама не уезжала из страны.

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Злата Огневич об артистах за границей

Я подколола тех артистов, которые были за границей, и только сейчас решили возвращаться. Я тоже была за границей, но целенаправленно для благотворительных концертов. Мой дом в Украине, я сейчас хочу быть здесь, да разделять эти темные времена со своим народом. Я не могу отсюда уехать. Мы рискуем, но и бойцы рискуют. Наши бойцы не боятся, и я не хочу бояться,

– заявила Злата Огневич.

Певица добавила, что не могла не обойтись без сарказма. Она также подчеркнула, что не называла имен и не обращалась к определенным звездам (Монатика, Оле Поляковой, Тине Кароль, Наде Дорофеевой), ведь не хочет, чтобы их критиковали.

"Ну им страшно, а что только артистам страшно? Страшно выехавшим мамам. Но подколоть, это святое. Ну как без сарказма в этой жизни? Не надо приписывать мне того, что в сториз не было. Я не называла конкретных имен и не хочу, чтобы на выборочных артистов спускали собак. Многие артисты разных эшелонов и так далее были за границей, и они там находятся и даже еще не возвращались", – сказала Огневич.

Как Огневич планирует зарабатывать

Интервьюер Слава Демин также поднял тему заработка, ведь большинство артистов дает только благотворительные концерты. Злата Огневич призналась, что хочет поехать в тур, чтобы заработать себе деньги для жизни и на зарплату команде.

"Есть благотворительные концерты. Если мы говорим, что это благотворительный концерт, то я на него приезжаю, собрала средства, все средства к копейке отправляю волонтеру, и он распределяет деньги. Есть другая история, которая будет сейчас у меня. Я еду по Украине, думаю, что такие концерты состоятся в Европе и Америке со временем. Я называю вещи своими именами – значительную часть средств присылаю в поддержку Украины – это могут быть дети-переселенцы, ВСУ, мой знакомый-волонтер, с которым я давно сотрудничаю, но с этих концертов я заплачу гонорар своему бенду, за то, что он работает и играет, я считаю, что это нормально", – объяснила артистка.

Я не буду брать значительную часть гонорара – условно говоря, возьму на то, чтобы за что было поесть. Я хочу, чтобы у моей команды была зарплата и считаю, что нормально об этом говорить. Я не планирую покупку машины, квартиры или шоппинг – планирую максимально заработанные средства отдать на помощь Украине,

– добавила Злата.

Полное интервью со Златой Огневич: смотрите видео онлайн