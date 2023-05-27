Злата Огневич показала своих родителей и беременную сестру в новом клипе "Ангел": чувственные фото

Украинская певица Злата Огневич выпустила новый клип на песню "Янгол". Песня рассказывает о чувствах женщин, ожидающих известие от своих любимых на фронте. Интересно, что в видео снялись и близкие Златы – папа, мама и беременная сестра с мужем.

Накануне Злата Огневич показала редкое фото с отцом, работающий военным медиком и спасающий жизнь защитников на фронте Теперь она показала своих самых родных людей в клипе.

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Певица написала, что в клипе она пыталась показать чувства женщин, ожидающих своих мужчин с фронта.

Я передала переписку, изнурительное ожидание известия и воспоминания о счастливом прошлом женщин Украины, которые сегодня ждут заветное "На связи" от своих мужчин,

– говорит Злата.

В клипе Огневич снялись ее самые близкие люди – папа, мама, родная сестра и ее муж. Благодаря этому фанаты артистки узнали, что скоро Злата станет тетей, ведь ее сестра Юлия беременна.



Злата Огневич с мамой, сестрой и ее мужем / Скриншот с видео

Кроме того, в клипе показали, как семья общается с Леонидом Бордюгом – отцом Огневич, работающим военным хирургом и уже много месяцев спасающим жизнь украинских защитников.

Он помогает раненым и уже видел столько, что достаточно... Недавно, когда мы общались по телефону, он сказал, что будет там до последнего, до самой победы Украины. Там, где он нужен, сотни врачей, парамедиков. Низкий поклон украинским медикам. Благодарность. Уважение. За сверхчеловеческие усилия, за спасение жизней,

– писала раньше Злата.



Папа Златы Огневич / Скриншот с видео

Клип Златы Огневич на песню "Ангел": смотрите онлайн

Напомним, что летом прошлого года артистка рассказывала, что ее 67-летний папа лечит раненых в Харькове – туда он уехал в начале войны. Отец исполнительницы по специальности является военным хирургом. В свое время он возглавлял Центр первичной медико-санитарной помощи Судакского городского совета.

Более шести месяцев Леонид Григорьевич находился на войне, и только в октябре приехал домой на отпуск. Он рассказал поклонникам дочери о своей работе и поддержал украинцев. Впоследствии он вернулся на фронт.