Как и другие украинские звезды, Злата Огневич хорошо отметила Пасху и не отказывала себе в пасхальных вкусностях. Застолья с родными нелестно сказались на фигуре певицы. Она заметно поправилась.

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Артистка записала видео в домашнем костюме мятного цвета – топе и брюках с высокой талией, в котором не удалось скрыть складки на животе.

Пасочки закончились, и праздники тоже, а килограммы остались. Я не знаю, как это назвать. Срочно подключаю спорт в двойном объеме,

– заявила Злата Огневич.

Свое слово новая "Холостячка" сдержала. Она отправилась в спортзал в тот же день и показала свою тренировку поклонникам. Кроме того, звезда пообещала устроить разгрузочный месяц, ведь "расслабилась в плане еды".

Добавим, Злата Огневич не единственная знаменитость, которая располнела на протяжении пасхальных праздников и карантина и не скрывает это. На днях 52-летний голливудский актер Уилл Смит показал фото в своей худшей форме и объяснил, что причиной этого стала пандемия COVID-19.