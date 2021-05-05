Мужчина сфотографировался на собственном дворе, надев только трусы, домашние тапочки и спортивную куртку. В таком образе он смело продемонстрировал, как набрал лишний вес во время пандемии коронавируса.

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Актер драматично стоял с поднятой рукой, будто что-то декламирует, на фоне красивых домашних пейзажей.

Я буду честен с вами со всеми, я сейчас в самой плохой форме в своей жизни,

– признался Уилл Смит.

Вероятно, располневший актер набрал вес из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания и отсутствие съемок в кино. Фанаты были потрясены изменениями в теле любимого актера и надеялись, что это шутка или подготовка к новой роли.

Почему располнел Уилл Смит

Но в новом посте Смит подтвердил, что действительно располнел, и причиной этому стала пандемия коронавируса.

"Это тело, которое пронесло меня через всю пандемии и бесчисленное количество дней. Я люблю это тело, но хочу чувствовать себя лучше. Больше никаких полуночных кексов ... Вот и все! Теперь хочу вернуть лучшую форму в своей жизни", – написал Уилл Смит и добавил, что теперь сотрудничает с компанией YouTube, чтобы вернуть свое здоровье и самочувствие в норму.

Как Уилл Смит выглядел раньше

В 2015 году киноактер снимался в фильме "Фокус" с Марго Робби. Там фанаты смогли вдоволь увидеть полуобнаженных сцен с любимым актером. 6 лет мужчина демонстрировал отличное рельефное тело, которое еще долго обсуждали в СМИ.



Уилл Смит на съемках фильма "Фокус", 2015​ / Фото Warner Bros