Украинская певица Злата Огневич опубликовала новую фотографию на личной странице. Она позировала в стильном повседневном образе на фоне столицы.

Смотрите также Аня Тринчер показала немалый шрам, оставшийся после увеличения груди: фото

Злата Огневич в стильном образе

Для прогулки по Киеву исполнительница выбрала лаконичную одежду. Она предстала перед камерой в черном свитере оверсайз и черные прямые брюки. Сверху Злата накинула белый большой пуховик. Изюминкой образа стала темная кепка.

Огневич собрала волосы в низкий конский хвост, но выпустила передние пряди. Черты лица артистка подчеркнула легким макияжем.

"Киев. Так люблю этот особый город", – поделилась певица.

Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

В комментариях Злату засыпали комплиментами и поделились своим мнением об украинской столице.

"Невероятная";

"Какое фото";

"Корня";

"Какая же вы невероятная, очаровательная и очень-очень красивая, госпожа Злата";

"Да. Места счастливых людей. Это точно о нашем городе Киеве";

"Очень сильно люблю Киев! Что-то волшебное и особенное именно здесь!".

Напомним, недавно Злата Огневич прокомментировала свои отношения с Евгением Клопотенко. Артистка призналась, что ресторатор поддержал ее в трудную минуту, но заверила, что между ними – дружба.