Украинская певица Злата Огневич опубликовала новую фотографию на личной странице. Она позировала в стильном повседневном образе на фоне столицы.
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Злата Огневич в стильном образе
Для прогулки по Киеву исполнительница выбрала лаконичную одежду. Она предстала перед камерой в черном свитере оверсайз и черные прямые брюки. Сверху Злата накинула белый большой пуховик. Изюминкой образа стала темная кепка.
Огневич собрала волосы в низкий конский хвост, но выпустила передние пряди. Черты лица артистка подчеркнула легким макияжем.
"Киев. Так люблю этот особый город", – поделилась певица.
Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич
В комментариях Злату засыпали комплиментами и поделились своим мнением об украинской столице.
- "Невероятная";
- "Какое фото";
- "Корня";
- "Какая же вы невероятная, очаровательная и очень-очень красивая, госпожа Злата";
- "Да. Места счастливых людей. Это точно о нашем городе Киеве";
- "Очень сильно люблю Киев! Что-то волшебное и особенное именно здесь!".