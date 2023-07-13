После разрыва с Задворным: Злата Огневич ответила, хочет ли снова пойти на "Холостячку"

Украинская певица Злата Огневич была главной героиней 2 сезона "Холостячка". Звезда ответила, хотела бы принять участие в шоу во второй раз.

Певица Злата Огневич не нашла своей любви после проекта "Холостячка". В инстаграм-сториз она пообщалась с поклонниками и ответила, приняла бы участие в шоу еще раз.

Смотрите также Не могу собраться, – финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, осознает ли себя отцом

Злата Огневич о "Холостячке"

Исполнительница заинтриговала заявлением о тайнах, которые не может раскрывать. Но добавила, что на самом деле не пошла бы на проект во второй раз. Все потому, что это можно пережить только один раз.

Не могу открывать всех тайн, но если бы это было возможно: я бы второй раз не пошла. Такие ощущения и опыт встречаются только раз в жизни! Это должно быть только один раз,

– ответила Злата Огневич.



Злата о "Холостячке" / Фото с инстаграм-сториз

Что с личной жизнью Злать сейчас

Певица не делится деталями личной жизни. В конце прошлого года она лаконично отвечала, находится ли звезда в отношениях. "Всему свое время", – писала Злата.

Звезду подозревали в отношениях с Евгением Клопотенко. Но Огневич опровергла слухи и заверила, что между ними только товарищеские и дружеские отношения.

Злата Огневич резко реагирует на вопросы о браке и детях. Эти вопросы артистка считает некорректными. Она добавила, что когда в ее жизни что-то изменится, то об этом обязательно узнают.

на проекте. Так, если бы повернуть время вспять, "Холостячка" так же выбирала бы сердцем.