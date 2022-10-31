После всех жертв и трагедий, – Злата Огневич эмоционально осудила тех, кто слушает русскую музыку

Украинская певица Злата Огневич обратилась к подписчикам, которые до сих пор слушают русскую музыку. Она напомнила украинцам о Буче и Мариуполе.

Даже после 8 месяцев войны украинцы потребляют русский контент. Об этом рассказала Злата Огневич, которая обратилась к подписчикам.

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Злата Огневич о тех, кто слушает русское

В списках от Apple Music, где самые прослушиваемые треки за последнее время, снова на первых местах песни российских авторов. Это неприятно поразило исполнительницу, поэтому она обратилась к украинцам.

И после всех жертв, увечий, трагедий Бучи, Мариуполя, ежедневной борьбы на передовой – вы продолжаете слушать русскую музыку? И тем самым спонсировать врага!

– написала Злата Огневич.

"Как вам не стыдно! Разве у меня нет любимых треков? Есть, но я принципиально их не слушаю, ведь считаю культурный фронт не менее важным, чем другие. Давайте станем на защиту нашей страны все вместе", – обратилась звезда к аудитории.



Фото из инстаграм-сториз Златы Огневич

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Как во время войны менялся рейтинг Apple Music

В июле – августе в топе украинских музыкальных чартов были русские треки. К примеру, в чартах Apple Music 27% песен там были выпущены артистами из страны-агрессорки.

Через месяц этот рейтинг удалось "украинизировать". Впервые за долгое время первые 10 песен в топе были украинскими, а количество российских уменьшилось.