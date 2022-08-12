На шестой месяц войны в Украине зафиксировали нелестную статистику – у нас и дальше слушают российский шлак. Так, самая лучшая ситуация на Youtube Music, а самая плохая – на Spotify.
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В топах Spotify и Apple Music русские песни
Стриминговая платформа Spotify самая популярная среди украинских пользователей, но ситуация с российским контентом там самая плохая – музыкальный рейтинг возглавляет российская композиция. Аж 46 из 100 песен русские, это почти каждая вторая. Чарт Apple Music тоже не радует – 27% песен выпущены артистами из страны-агрессорки.
"Каждая 4 песня в топ 100 Украина – российская. Каждую 4 ракету не успевает сбить украинская система ПВО. Стыдно", – написали в инстаграм-паблике Svoi Ukraine.
Как реагирует сеть
- "Видимо, вас просто не коснулась война, если вы и дальше слушаете, смотрите русское";
- "Опомнитесь люди, убивайте в себе малоросса! Ничего красивого, назидательного, культурного в росдранте нет";
- "На свете еще 194 страны, уверена, что музыку большинства из них вы не слушали ни разу. Можно для начала исследовать сцену поддерживающих нас. Польская музыка, например, меня невероятно поразила";
- "Всю жизнь ненавидела российские песни. Песни, которые лишены здравого смысла и наполнены призывом к травкам, наркотикам, понтам, алкоголю";
- "Нет слов, одни эмоции";
- "Граждане, вы что совсем?"