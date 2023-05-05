Юная музыкантша и победительница "Черноморских Игр" София Самолюк рассказала о внутренней кухне международного песенного конкурса Sanremo Junior. К участию в фестивале были допущены представители России, поэтому девушка решила отказаться от участия и напомнить о терроризме этой страны.

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Как украинка обманула организаторов конкурса

13-летняя певица поделилась, что решила обмануть организаторов и сделать вид, что ее выступление состоится. Она тайно взяла с собой листик с речью, хотя очень волновалась.

Я специально притворялась, чтобы никто ничего не понял. Я участвовала во всех репетициях, все делала, как и все участники. Перед выходом я спрятала листик с речью у себя в рукаве пиджака,

– рассказала Софья.

"После разговора с организаторами, которые совсем не хотели ничего слушать... Когда мы подошли и сказали, что не должно так быть. Не может Россия участвовать в мировом фестивале. Нам сказали, что дети здесь ни при чем, музыка ни при чем, просто идите и не мешайте. Я волновалась, чтобы у меня не забрали мою речь. Я даже думала, что у меня могут выключить микрофон".

София Самолюк добавила, что получила немало слов поддержки после своей речи. Но организаторы не проронили ни слова. "Ко мне подходило много участников и гостей из зала. Организаторы никак не отреагировали. Музыканты, все в зале были ошеломлены. Мне говорили очень много слов поддержки. Организаторы до сих пор ничего не сказали, никак не извинились. Совсем ничего".

Как все произошло

София Самолюк вышла на сцену Sanremo Junior 3 мая. Но вместо того, чтобы спеть свою песню, она выступила с мощной речью. В ней напомнила о том, как Россия убивает мирных украинцев ракетами.

"Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, которые убивают украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину".