Звезда Playboy и известные артисты: украинские знаменитости, ставшие волонтерами из-за войны

С началом полномасштабной войны каждый украинец занял свой фронт и помогал, чем мог. Так многие украинские знаменитости стали волонтерами.

Украинские знаменитости избрали разнообразный способ помощи во время войны. Кто-то продолжил заниматься творчеством и выступать с концертами, а некоторые переквалифицировались и стали волонтерами.

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Ставшие волонтерами звезды

Леся Никитюк

Телеведущая и блоггерша переехала из Киева в родной Хмельницкий. Там она организовала центр помощи в школе, где когда-то училась. Леся рассказывала, что там с другими работниками школы встречает людей, выезжающих из домов из-за обстрелов.

Мы помогаем им немного расслабиться, стараемся вкусно готовить. У нас очень большой штат, коллектив всей школы, в которой я когда-то училась – и директор, и завуч, и психологи, и учителя. Все трудятся. Мы всех принимаем, всех кормим, всех стараемся обеспечить любовью, лаской, чтобы они немного отвлеклись,

– рассказывала звезда.

Центр принимает около 50 семей в день. Обычно они ночуют, а потом находят и перебираются в жилье в Хмельницком.



Леся Никитюк / Фото с инстаграма звезды

Даша Астафьева

Звезда Playboy, украинская модель и певица во время войны переквалифицировалась в волонтера. Она осталась в Киеве. Там Даша чистит овощи, моет посуду и готовит еду для защитников из ВСУ и терробороны.

"Утром я выгуливаю собак, раздаю деньги бабушкам, помогаю доехать кому куда надо. В обед иду в волонтерский центр, где нашла работу. Там чищу картофель, мою посуду, пол. Мы все что-то делаем, у всех в жизни другие профессии. Вечером собираю. остатки пищи и раскладываю ее в центре собакам, птицам", – рассказывала о своем расписании дня Астафьева.

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Ирина Федишин

Украинская певица осталась в Украине. Она живет во Львове, откуда занимается волонтерством. Часто звезду можно встретить за плетением сеток. К труду она привлекает даже своих детей. Также Ирина готовит еду для переселенцев.

Недавно Ирина Федишин вернулась к творчеству. Вместе с пианистом Евгением Хмарой она ездит по городам Украины и поет для украинцев, вынужденных покинуть свои дома.



Ирина Федишин с сыном / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Сергей Танчинец

Лидер группы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ сначала вступил в мукачевскую терроборону, но впоследствии понял, что из нее может быть больше пользы. Он начал перевозить машиной гуманитарную помощь, эвакуировать людей.

Многие люди с габаритными транспортными средствами начали ездить и волонтерить. Вот я уже луна в пути. И я за этот месяц проехал больше 10 тысяч километров. Мне это не тяжело, кроме того, когда ты понимаешь, что люди с оружием в руках физически воюют,

– рассказал музыкант.

Ада Роговцева

Актриса организовала небольшой волонтерский штаб у себя дома. Туда приходят защитники, чтобы поесть, отдохнуть и помыться.

"Я волонтеру в доме, у меня здесь как "бытовой штаб": ребята приходят мыться, я им стираю белье, сушу и отдаю уже чистое. А когда они приносят в пакетике мокрые носки, я с радостью отдаю им чистые. Я их кормлю", – поделилась артистка.

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Иванна Онуфрийчук

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук не вернулась в Украину, а осталась в Швейцарии, где живет ее муж. Там он собирает гуманитарную помощь для украинцев.

Иванна сортирует еду, медикаменты, одежду и другие необходимые вещи. Все это она отправляет в Украину. Также Онуфрийчук "воюет" на информационном фронте, публикуя фото и видео с войны.

Сергей Притула

Общественный деятель, политик и ведущий занимался волонтерством еще задолго до начала полномасштабной войны. Теперь он еще больше направил энергию для сбора необходимых вещей для украинских защитников.

Недавно мужчина рассказал, как женщина из Львова в 2020 году передала на нужды военных 60 тысяч долларов. Этот вклад помогает убивать врагов даже сейчас.



Сергей Притула / Фото с инстаграма Притулы

МЕЛОВИН

Исполнитель MELOVIN во время войны в Украине стал волонтером. В координационный центр для помощи превратилась его команда BIG HOUSE MELOVIN. Члены команды собирают средства на закупку снаряжений для защитников, помогают семьям эвакуироваться.

Война – не только держать оружие и быть на передовой. Это тоже информационная война, поэтому мы ведем борьбу в соцсетях и распространяем правдивые факты для россиян, к которым достучаться просто невозможно, но мы пытаемся это сделать,

– рассказал артист.

Женя Галич

Лидер группы O.Torvald после начала войны переехал из Киева во Львов. Он дает концерты, а также занимается волонтерством. Мужчина признавался, что его очень мотивирует благодарность защитников из ВСУ или ТРО. Женя рассказал, что ему не удалось вступить в ряды военных, поэтому он делает все для того, чтобы быть полезным.

Автомат мне не дали… И я (думаю, как и большинство мужчин, у которых не получилось призваться) чувствую себя "не полезным". Карту себя за то, что недостаточно делаю, не все выходит, как говорится "не у дел". Но мой "комбат" сказал не размахиваться и помогать тем, чем могу,

– говорил музыкант.

"Все мы учились быть полезными. Ошибались, отчаивались, опускались руки, но как только удавалось – загорались снова! Но мне казалось, что поститься результаты – позерство! Но понимаю, что это мотивирует всех помогать и быть полезными, даже если вы не с оружием ", – добавлял он.



Женя Галич волонтерит во Львове / Фото из инстаграма Жени Галича