Ирина Федишин приобщается к различным волонтерским инициативам, а также вместе с пианистом-виртуозом Евгением Хмарой выступает для переселенцев и военных.

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Ирина Федишин выступила для военных во Львовской области

Чтобы порадовать украинских воинов, артистка отправилась в небольшой тур по Львовской области, сообщает 24 канал. Она вместе с другом Евгением Хмарой посетила три населенных пункта. Под аккомпанемент синтезатора певица исполнила самые популярные песни. В зале подпевали, такое мероприятие позволило хотя бы на короткое время отвлечься от мыслей о войне.

Когда Ирина пела композицию "Украина", спустилась в зал, где вместе с военными развернула огромный сине-желтый флаг.

Ирина Федишин выступила во Львовской области: смотрите видео онлайн

Также артистка презентовала новый трек – "Розстріляна весна". Федишин поделилась, при создании этой песни, как никогда, испытывала Божье присутствие.

Ирина Федишин – "Розстріляна весна": смотрите видео онлайн