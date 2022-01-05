Зимний отпуск: Надя Дорофеева с любимым полетела в Мексику
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом улетела в зимний отпуск. Пока в Украине пасмурная и холодная погода, супруги будут отдыхать на побережье океана в Мексике.
Знаменитости после новогодних праздников обычно улетают в путешествия. Для путешествий они выбирают теплые и экзотические страны, погода в которых кардинально отличается от погоды в Украине.
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В этом году так поступила и Надя Дорофеева с любимым. Артисты улетели за океан – в Мексику. Исполнительница призналась, что впервые посещает эту страну. Для того чтобы попасть туда, Дорофеева 24 часа была в пути.
Предновогодний период был насыщен съемками и концертами, поэтому Надя и Владимир невероятно счастливы, что наконец-то могут насладиться долгожданным отдыхом.
Надя Дорофеева в Мексике / Скриншоты из инстаграм-сториз певицы
Где украинские звезды отдыхают зимой
- Влад Яма с женой и сыном также улетел в Мексику, где отпраздновал Новый год.
- Alyona Alyona отметила праздник с любимым в Стамбуле.
- Иванна Онуфрийчук сначала нежилась на белоснежном песочке на Мальдивах, а затем уехала кататься на лыжах во Францию.
- Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдохнули в Яремче.