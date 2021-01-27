Группа Gо-A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение 2021". Новую песню музыкантам будет выбирать жюри. Коллектив должен подать на рассмотрение несколько музыкальных композиций.

Источник: НСТУ

Несмотря на то, что группа Gо-A на Национальном отборе на Евровидение-2020 победила с песней SOLOVEY, согласно правилам конкурса, артисты должны написать новые конкурсные синглы.

К теме Коллектив Go_A поделился, когда следует ждать новую песню на Евровидение-2021

Так, музыкантам необходимо подать на рассмотрение жюри по меньшей мере две песни. Зато максимальное количество треков неограниченно. Для каждой песни Gо-A предоставит фонограмму, название, текст и описательную информацию об идее композиции.

В состав жюри, которое будет выбирать лучшую из предложенных песен, войдут три авторитетных специалиста в сфере музыки и два представителя "Общественного". Судьи будут оценивать оригинальность идеи, композицию и драматургическое качество, актуальность темы и потенциал для шоу. Максимальный балл каждого из членов жюри за один критерий – 5.

Группа Gо-A должна представить песни до 29 января 2021 года. Публика услышит официальную конкурсную песню, с которой коллектив выступит на "Евровидении-2021", только 10 марта.

Что известно о Евровидении-2021

Песенный конкурс Евровидение-2021 организаторы обещают провести в мае в Роттердаме даже несмотря на пандемию коронавируса. Первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая. Группа Gо-A выступит в первом полуфинале, который состоится 18 мая 2021 года.

Если артисты не смогут приехать из-за рубежа из-за введенных карантинных ограничений, на конкурсе покажут записи выступлений звезд, которые заранее проведут в их родных странах.