Украинские исполнители Джамала и солист группы The Maneken будут выбирать песню группы Go_A для конкурса Евровидение-2021 в Нидерландах. Согласно правилам, группа должна презентовать не менее двух песен на выбор.

Источник: UA: Суспільне

Кроме Джамалы и Филатова, в экспертное жюри вошли другие представители украинской музыкальной индустрии: Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

К слову Коллектив Go_A поделился, когда следует ждать новую песню на Евровидение-2021

Кто будет выбирать песню на Евровидение-2021

Украинский общественный телерадиовещатель 29 января объявил состав жюри, который впервые в необычном для конкурса формате будет выбирать песню группы Go_A. Поскольку международный конкурс в Роттердаме в прошлом году отменили из-за пандемии коронавируса, то все представители от стран автоматически попали в "соревнования" 2021 года. Впрочем, они должны изменить песню, поэтому композицию Solovey украинцы услышать на Евровидении не смогут.

Думаю, что Go_A очень непросто подготовить несколько песен на выбор для жюри, потому что сейчас происходит огромный прессинг на творческую команду из-за надежды повторить успех прошлогодней песни, которая победила в Нацотборе на Евровидение-2020. От них ожидают песни вроде предыдущей или даже лучшей, чтобы было больше шансов на достойное место на Евровидении. Я надеюсь, что из материала, который будет представлен, мы выберем такую песню,

– рассказал член правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин.

Согласно новым правилам, все представители стран должны презентовать собственным представителям Евровидение несколько песен на выбор – не менее двух. Каждый член жюри оценит композиции по шкале от 1 до 5. Баллы от каждого члена жюри суммируются и таким образом образуется общий рейтинг песен. Композиция, которая наберет наибольшее количество баллов по результату оценивания жюри, станет победительницей отбора. В том случае, если две или больше песен получат одинаковое количество баллов, то песню выберут путем голосования квалифицированным большинством голосов (более 50% от состава жюри). При этом каждый член жюри может голосовать за песню лишь один раз.

Результаты голосования обещают обнародовать до 10 марта.