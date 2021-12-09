Украинская певица Lida Lee поделилась рассказом об инциденте в инстаграм-сторис. По ее словам, она тогда едва не потеряла самое ценное.

К слову Lida Lee выпустила первый трек после разрыва с Монатиком, но без него не обошлось

Lida Lee едва не ограбили

Артистка рассказала, что все произошло среди бела дня, когда она выходила с подругой из торгового центра.

Центр города, довольно безлюдно было, шел дождь, и мы спокойно направлялись в сторону машины, пока вдруг меня не испугал безумный крик, звучавший из машины, которая ехала справа в крайнем ряду. Не помню, что происходило, но восприняла крик на свой счет. Я обернулась и увидела, что рядом с нами стоят три цыганки, и одна из них уже держит в руках мой мобильный телефон,

– поделилась звезда.

Злоумышленники испугались крика, поэтому быстро подошли к Lida Lee, чтобы вернуть ей телефон.

"Они мне начали отдавать его с фразой: "У вас упало". Упало прямо из кармана? Наверное, был большой и дырявый карман в моем пальто", – возмутилась их словами певица.

Lida Lee поблагодарила девушку, которая подняла шум и тем самым спасла исполнительницу от ограбления: "Вы спасли в прямом смысле мне жизнь, потому что телефон очень ценная вещь, слишком много информации там хранится".

Добавим, Lida Lee удалось избежать ограбления, однако многие звезды столкнулись с воровством.