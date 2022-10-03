Жену Виктора Павлика трижды оштрафовали в Киеве

Блогерша Екатерина Репяхова сообщила, что в Киеве ее трижды оштрафовали. Причиной стали нарушения правил дорожного движения. Девушка призвала не брать с нее пример.

Третий штраф получила 2 октября. Она показала поклонникам скриншот из приложения "Дія" и призвала их не повторять ее ошибки.

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Екатерина Репяхова рассказала о штрафах, которые получила

В "Дії" снова показывает штрафы ПДД. Зашла и очумела. Не берите с меня пример. Три штрафа,

– поделилась блоггерша.

Также Екатерина показала скриншот, которым подтвердила, что оплатила все эти штрафы.



Жена Виктора Павлика о штрафах / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки

Жена Виктора Павлика о штрафах / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки

Уже не в первый раз звезды попадают в истории с нарушением правил дорожного движения. Недавно блоггерке Даше Квитковой тоже выписали штраф. Тогда она возвращалась домой из-за границы и превысила скорость.

Звезды, попадавшие в ДТП