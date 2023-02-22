Жена Виктора Павлика показала смелую фотосессию и нарвалась на критику: "Не ко времени"
Источник:Екатерина Репяхова
Жена Виктора Павлика показала необычную для себя фотосессию. Ее раскритиковали из-за "откровенности", а Екатерина ответила, что думает о хейтерах.
Пока Ксения Мишина делится мнениями после волны критики, нападки хейтеров терпит супруга Виктора Павлика. На днях она выложила необычные для нее кадры в сети.
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Екатерину Репяхову раскритиковали из-за фото
Жена музыканта опубликовала фотографии, на которых позирует в белье и светлой майке. Екатерина объяснила, что сделала эти кадры, чтобы "увидеть себя другой".
Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма блоггерки
Но не все поклонники блоггера оценили такие кадры. Фаны пишут, что такие кадры не подходят звездной мамочке, а также, что "не ко времени" кичиться этим в сети.
- "Вы такая красивая, худенькая, молодая мама, жена. Но эти фото вам не подходят. Вообще-то они хорошие, но не для всех. Сори. У вас другое мнение, знаю, ваше право";
- "Чего мне сегодня не хватало в ленте новостей, так это растопыренной Репейной. Господи, чем они думают когда такие фото выставляют. Тем более сейчас. Ну уж бы и разделась что ли";
- "Не зашло";
- "Люди каждый день погибают. Кому эти фото нужны. Они сейчас совсем не ко времени";
- "Екатерина, вы метите в п*рно?";
- "Эта фотосессия могла быть просто в леггинсах, ну нафига".
Однако не все поклонники считают фотосессию Екатерины пошлой. Поэтому многие вступились за нее перед хейтерами.
- "Люди которым пошло, стыдно и еще как-то не так...что вы здесь делаете? Идите смотрите на котиков! Что вы здесь забыли, если вас так триггерит?";
- "Человек в трусах и в майке, и что здесь вульгарного я не вижу. Уж совсем люди одурели, чтобы до чего-то доковыряться";
- "Смело. Не обращайте внимания на негативные комментарии, это их комплексы";
- "Даже если мне эти фото кажутся слишком откровенными, то это только потому, что я себе не позволяю такие фото выложить на всеобщее общество. ".
Екатерина Репяхова лаконично ответила хейтерам. "Что несется в комментариях. Чтобы эти критики так быстро донатили, как пишут".
Фото с инстаграм-сториз Екатерины Репяховой
- Добавим, Виктор Павлик с женой нарвались на критику несколько месяцев назад. Они станцевали вместе в Карпатах и выложили видео в сеть. Ролик вызвал бурные обсуждения и критику.
- Украинцы также возмутились гламурной фотосессией Ксении Мишиной из Ниццы. В ответ на комментарии хейтеров актриса отметила, что "война не только в стране, но и в головах".