Пока Ксения Мишина делится мнениями после волны критики, нападки хейтеров терпит супруга Виктора Павлика. На днях она выложила необычные для нее кадры в сети.

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Екатерину Репяхову раскритиковали из-за фото

Жена музыканта опубликовала фотографии, на которых позирует в белье и светлой майке. Екатерина объяснила, что сделала эти кадры, чтобы "увидеть себя другой".



Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма блоггерки

Но не все поклонники блоггера оценили такие кадры. Фаны пишут, что такие кадры не подходят звездной мамочке, а также, что "не ко времени" кичиться этим в сети.

"Вы такая красивая, худенькая, молодая мама, жена. Но эти фото вам не подходят. Вообще-то они хорошие, но не для всех. Сори. У вас другое мнение, знаю, ваше право";

"Чего мне сегодня не хватало в ленте новостей, так это растопыренной Репейной. Господи, чем они думают когда такие фото выставляют. Тем более сейчас. Ну уж бы и разделась что ли";

"Не зашло";

"Люди каждый день погибают. Кому эти фото нужны. Они сейчас совсем не ко времени";

"Екатерина, вы метите в п*рно?";

"Эта фотосессия могла быть просто в леггинсах, ну нафига".

Однако не все поклонники считают фотосессию Екатерины пошлой. Поэтому многие вступились за нее перед хейтерами.

"Люди которым пошло, стыдно и еще как-то не так...что вы здесь делаете? Идите смотрите на котиков! Что вы здесь забыли, если вас так триггерит?";

"Человек в трусах и в майке, и что здесь вульгарного я не вижу. Уж совсем люди одурели, чтобы до чего-то доковыряться";

"Смело. Не обращайте внимания на негативные комментарии, это их комплексы";

"Даже если мне эти фото кажутся слишком откровенными, то это только потому, что я себе не позволяю такие фото выложить на всеобщее общество. ".

Екатерина Репяхова лаконично ответила хейтерам. "Что несется в комментариях. Чтобы эти критики так быстро донатили, как пишут".



Фото с инстаграм-сториз Екатерины Репяховой