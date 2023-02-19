Еще несколько недель назад Ксения Мишина сияла на премьере сериала "Честная сделка" в Бельгии, и все восхищались ее карьерным взлетом. В то время как гламурные фото с Лазурного берега возмутили сеть, потому что кичиться красивой жизнью не ко времени.

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Ксению Мишину раскритиковали за фотосессию во Франции

В Ниццу актриса полетела с сыном Платоном, но согласилась попозировать там для украинского фотографа. Съемка произошла внезапно, о чем она и написала в инстаграме.

Я была в отеле, когда поздно вечером мне пришло сообщение от этой прекрасной команды девушек, что отказ не принимается, и мы должны сделать самые красивые французские кадры,

– прокомментировала Ксения Мишина.

Ксения Мишина в Ницце / Фото из инстаграма актрисы

Ксения Мишина в Ницце / Фото из инстаграма актрисы

Однако в комментариях на Ксению Мишину набросились – кто за смелый образ в майке без бюстгальтера, кто за то, что отдыхает за границей, когда Украину уничтожают ракетами:

"А почему покидаете страну? Как бы война идет, а Саша Бо, вы, Квиткова отдыхаете за границей";

"Наши ребята, которые защищают страну, говорили: если вы уехали за границу – не надо этим кичиться. Вам хорошо! Мы очень рады за вас! Но это неуместно! Наслаждайтесь жизнью вместе со своим сыном! Украине ваша хорошая грудь ни к чему";

"Война идет, люди гибнут, а вы свою красивую жизнь презентуете. Стыд";

"Давай в Херсон, здесь такие будут кадры";

"Зачем кому-то видеть, какие у вас соски?";

"И зачем эти сиськи выставлять на люди".

Как отреагировала Ксения Мишина

Упреки хейтеров актриса не проигнорировала и лаконично ответила в инстаграм-сторис. Кстати, она уже в Киеве.

Это я с грустью смотрю на некоторых комментаторов, понимая, что война не только в стране, но и в головах.

– подписала Ксения Мишина селфи со съемок.

Ксения Мишина отреагировала на критику / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Кстати, Ксении Мишиной не в первый раз достается от украинцев. В феврале она опубликовала улыбающийся снимок из Бельгии, за который ее подвергли критике. В сети писали, что лучше "оставить эти фото для альбома", потому что пока у нее "есть деньги и возможность", в Украине гибнут люди.