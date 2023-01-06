Украинский певец Виктор Павлик вместе с супругой и сыном находится в Карпатах, где у него запланированы выступления и концерты. На днях Екатерина Репяхова опубликовала милое семейное видео из санатория.

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Виктор Павлик с женой в Карпатах

Блогер показала, как звездный муж пригласил ее на танец. Вблизи родителей подтанцовывал маленький Миша. "Неожиданная импровизация. Муж пригласил на танец", – поделилась Катя.

Танец звездных супругов: видео

В сети взорвались возмущением

Ролик вызвал бурные обсуждения среди подписчиков супруги Виктора Павлика. Супруги осудили из-за танцев во время войны. Были и те, кто высмеял разницу в возрасте между Катей и Виктором Павликом, а также его наряды.

"Дедушка с внучкой и правнуком, это выглядит именно так";

"Я в шоке! Это когда мужчины на передовой! Танцы! Стыд";

"Катя, наденьте наконец своего мужа прилично! Купите нормальные брюки ему";

"Хотя бы Виктору Франковичу одели штанишки человеческие, он же народный артист Украины, что за спортивки?";

"Боже, зачем такое выставлять посмешище. Дед с внучкой";

"Фу, как такое может быть, отцу ребенка родить";

"Мне одной показалось что она его стесняется".

Но другие поклонники пары вступились за них перед хейтерами. Они советуют отписаться от Кати и говорят блогеру не обращать внимание на "умников".

"Действительно счастливые и адекватные люди никогда не напишут того, что здесь некоторые написали в комментариях. Главное, чтобы им было комфортно друг с другом. А кому мозолит глаза – отличная кнопка "отписаться"";

"Да вы посмотрите только на Михасика: он видит пример здорового поведения родителей. Счастье и любовь, гармония и танцы любящих мамы и папы – это то, что он запечатлеет в памяти и пронесет через жизнь. Вот это действительно важно";

"Комментарии жесть... Катя, только не вздумайте обращать на них внимание. Танцуйте";

"Невероятная семья. А "умников" в комментариях, хочется пожалеть. Им так грустно в своей постели, что заглядывают в чужое";

"Мне стыдно за этих людей, пишущих такие комментарии. Интересно, какой была бы реакция, если бы их семью, тело или вид деятельности осуждали и обсуждали открыто?";

Что ответила Екатерина

Волну критики не смогла не прокомментировать и сама Екатерина Репяхова. Она показала очередную негативную реакцию на видео. Похоже, что для нее хейт – не удивление.

Вот это да, наш танец взволновал многих. Люди даже репосты делают и публично осуждают. Сколько лет мы вместе, а песня все та же,

– поделилась девушка.



Катя о хейте / Фото с инстаграмм-сториз

Напомним, недавно Екатерина Репяхова отвечала на вопрос, смогла бы полюбить Виктора Павлика, если бы он не был известным певцом, а водителем. Блогерша поделилась, что о таком рассуждать непросто, но вспомнила, как была влюблена в бедного студента.