Украинский певец Виктор Павлик вместе с супругой и сыном находится в Карпатах, где у него запланированы выступления и концерты. На днях Екатерина Репяхова опубликовала милое семейное видео из санатория.
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Виктор Павлик с женой в Карпатах
Блогер показала, как звездный муж пригласил ее на танец. Вблизи родителей подтанцовывал маленький Миша. "Неожиданная импровизация. Муж пригласил на танец", – поделилась Катя.
Танец звездных супругов: видео
В сети взорвались возмущением
Ролик вызвал бурные обсуждения среди подписчиков супруги Виктора Павлика. Супруги осудили из-за танцев во время войны. Были и те, кто высмеял разницу в возрасте между Катей и Виктором Павликом, а также его наряды.
- "Дедушка с внучкой и правнуком, это выглядит именно так";
- "Я в шоке! Это когда мужчины на передовой! Танцы! Стыд";
- "Катя, наденьте наконец своего мужа прилично! Купите нормальные брюки ему";
- "Хотя бы Виктору Франковичу одели штанишки человеческие, он же народный артист Украины, что за спортивки?";
- "Боже, зачем такое выставлять посмешище. Дед с внучкой";
- "Фу, как такое может быть, отцу ребенка родить";
- "Мне одной показалось что она его стесняется".
Но другие поклонники пары вступились за них перед хейтерами. Они советуют отписаться от Кати и говорят блогеру не обращать внимание на "умников".
- "Действительно счастливые и адекватные люди никогда не напишут того, что здесь некоторые написали в комментариях. Главное, чтобы им было комфортно друг с другом. А кому мозолит глаза – отличная кнопка "отписаться"";
- "Да вы посмотрите только на Михасика: он видит пример здорового поведения родителей. Счастье и любовь, гармония и танцы любящих мамы и папы – это то, что он запечатлеет в памяти и пронесет через жизнь. Вот это действительно важно";
- "Комментарии жесть... Катя, только не вздумайте обращать на них внимание. Танцуйте";
- "Невероятная семья. А "умников" в комментариях, хочется пожалеть. Им так грустно в своей постели, что заглядывают в чужое";
- "Мне стыдно за этих людей, пишущих такие комментарии. Интересно, какой была бы реакция, если бы их семью, тело или вид деятельности осуждали и обсуждали открыто?";
Что ответила Екатерина
Волну критики не смогла не прокомментировать и сама Екатерина Репяхова. Она показала очередную негативную реакцию на видео. Похоже, что для нее хейт – не удивление.
Вот это да, наш танец взволновал многих. Люди даже репосты делают и публично осуждают. Сколько лет мы вместе, а песня все та же,
– поделилась девушка.
Катя о хейте / Фото с инстаграмм-сториз