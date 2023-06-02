Женя Кот из "Танцев со звездами" и его жена Наталья Татаринцева, ведущая проекта "Танцы", признались, что не считают свои месячные расходы, однако предполагают, что "вписываются" в 36 тысяч гривен.

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На что Женя Кот тратит тысячу долларов в месяц

Много денег супруги тратят на еду, в том числе на рыбу, морепродукты. Однако гимнастка не поддерживает миф о том, что здоровое питание много стоит. В их доме, например, вообще нет сладкого, однако всегда есть фрукты, ягоды, овощи, мясо, яйца, масло, сыр.

Финансово неграмотные кошки перед тобой. Мы много денег тратим на еду. Выборочно относимся к этому. Любим морепродукты, рыбу, качественные продукты. Мы отказываемся от определенных групп продуктов и покупаем то, что будет качественным для нашего тела. Мы многого не едим. Мы сладкого не едим,

– поделились Женя Кот и Наталья Татаринцева.

Звездная пара проживает в частном доме под Киевом, так что он обходится довольно дешево.

"В доме у нас все очень экономно. В среднем получается 300 гривен в месяц – это электроэнергия, газ где-то 1200 гривен, немного воды, канализация у нас своя", – прокомментировал Женя Кот как хозяин дома.

Полное интервью Жени Кота и Натальи Татаринцевой: смотрите видео онлайн (о расходах в месяц – на 51:39)