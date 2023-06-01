Видео с Ани Лорак и семейной парой из Луганской области распространили росСМИ. В публикациях говорится, что год назад Иван, Татьяна и двое их детей "были вынуждены бежать в разгар боевых действий" и начинать новую жизнь в городе Звенигороде в Подмосковье. Их история якобы так растрогала предательницу Украины, что она решила сделать сюрприз – приехала с материальной помощью.

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Ани Лорак подарила беженцам из Донбасса стиральную машину

К беженцам из Донбасса Ани Лорак приехала со стиральной машиной. Это смешно хотя бы потому, что именно их оккупанты стягивали во время оккупации Киевщины. Кроме того, привезла одежду для детей, предметы гигиены, бытовой химии и продукты, а в квартире разыграла теплые объятия.

РосСМИ пишут, что Иван и Татьяна якобы ни о чем не догадывались и удивились, увидев Ани Лорак на пороге. К тому же говорят, что артистка "не афишировала свой визит", однако почему-то все удалось снять на камеру и слить в сеть.

Кроме того, в День защиты детей, когда Россия атаковала Киев и убила 9-летнюю девочку с мамой, Ани Лорак как ни в чем не бывало "накатала" привычный для себя пост о любви и милосердии, которые "способны изменить мир к лучшему". Она также призвала поддержать российский фонд "Счастливое детство", обвиняющий в войне Украину и якобы помогающий детям, пострадавшим на Донбассе.

"С Международным днем защиты детей! Дети – наше будущее. Пусть наши дети будут лучше, чем мы. Я всегда помогала, помогаю и буду помогать детям, ведь все они заслуживают нашей любви", – написала предательница, но почему-то и словом не обмолвилась о убитой Россией 9-летней киевлянке из Деснянского района.